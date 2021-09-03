Baht Oyunu dizisinin başrolleri Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk yaşamaya başladı

Kanal D'nin sevilen romantik dizisi Baht Oyunu'nda başrolleri paylaşan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü. Önceki akşam bir mekandan baş başa çıkarken görüntülenen ikili, soruları cevapsız bırakarak araca binerek hızla uzaklaştı.

Yaz sezonunda Kanal D ekranında başlayan Baht Oyunu dizisinde başrolü paylaşan ve güzel bir uyum yakalayan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili, baş başa yemek yerken objektiflere takıldı.

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti. Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunan Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ile karavanda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak sevgilisinin adını altına etiketledi. Çiftin pozu kısa sürede 1 milyon beğeniye ulaşırken sevenlerinden de yorum yağdı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

İki genç oyuncu, aşk itirafının ardından ilk kez önceki akşam baş başa çıktıkları yemekte görüntülendi. Taze aşıklar, Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektife yansıdı. Aytaç Şaşmaz için 5 yıllık ilişkisini noktaladığı ileri sürülen Cemre Baysel, soruları yanıtsız bırakarak araca bindi. İlişkisi hakkında konuşmak istemeyen Şaşmaz ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına teşekkür ederek aracına bindi.

Kaynak: Hürriyet