"Diyarbekir Hasbihalleri" etkinliği gerçekleştirildi
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"Diyarbekir Hasbihalleri" etkinliği gerçekleştirildi

'Diyarbekir Hasbihalleri' etkinliği gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği ile Hevsel Dergisi tarafından Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde "Diyarbekir Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği ile Hevsel Dergisi tarafından Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde "Diyarbekir Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi.

Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen, araştırmacı-yazar Mehmet Şefik Korkusuz'un konuk olduğu programda, Diyarbakır'ın tarihi konuşuldu.

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Tanrıkulu, amaçlarının kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, "Diyarbakırlılara kültür, sanat ve edebiyat alanında neler kazandırabiliriz diye çalışmalarımıza başladık. Bu tür etkinliklerimiz Diyarbakırlılar için bir şans. Bu tarz etkinliklerimiz kısıtlamalar öncesinde de vardı. Şimdi kısıtlamalardan sonra tekrar hız kazanacağız. Diyarbakır halkı bu tür faaliyetleri özlemiş." dedi.

Programın moderatörü Doç. Dr. Arslan da amaçlarının Diyarbakır'ın kültür hazinelerinin yeni nesillere tanıtılması noktasında farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı.

Arslan, "İlk adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonra çok büyük çaplı Diyarbakır'ın kültürünü, sanatını, edebiyatını tanıtan etkinlikler ve faaliyetler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa dernek gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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