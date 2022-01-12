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Diyarbakırlı çocukların 'Piton döner' mutluluğu

Diyarbakırlı çocukların 'Piton döner' mutluluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adana'daki 'Piton döner' sahibi Mehmet İkram Taş, Diyarbakır'a giderek çocuklara mont, bot ve kırtasiye ürünleri dağıtıp döner ikram etti.

DİYARBAKIR (İHA) - Adana'daki 'Piton döner' sahibi Mehmet İkram Taş, Diyarbakır'a giderek çocuklara mont, bot ve kırtasiye ürünleri dağıtıp döner ikram etti.

Taş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Köyü'ne gitti. Mehmet İkram Taş, buradaki bir ilkokulda yaklaşık 50 çocuğa mont, bot ve kırtasiye ürünleri dağıttı.

Ardından tezgahını hazırlayan Taş, çocuklara 'Piton döner' yapıp ikram etti. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Taş, yardımların devam edeceğini söyledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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