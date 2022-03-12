Diyarbakırlı 19 gaziye KKTC milli mücadele madalyası ve beratı verildi

Vali Münir Karaloğlu : "Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi dinmesin"

DİYARBAKIR - Kıbrıs Barış Harekatına katılan Diyarbakırlı 19 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyası ve beratı törenle takdim edilirken törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'i bir dönem Türk denizi haline getirdiğini belirterek, "Verilen bu mücadeleyle inşallah bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi susmasın. Mabetlerimize namahrem eli değmesin. Al bayrağımız kıyamete kadar göklerden inmesin. Şehitlerimizin ruhu bu ülkede incinmesin" dedi.

Diyarbakır'da Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere, milli mücadele madalyası tevcih töreni düzenlendi. Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Toplantı Salonunda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başlarken, törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve yakınları katıldı.

"Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz'deki şer ittifaklarını darmadağın etti"

Vali Münir Karaloğlu törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harekatı'na Diyarbakır'dan katılıp gazi olan 358 kişi olduğunu belirterek, "Geçmişte Kıbrıs'ta büyük sorunların yaşandı. Oradaki soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti garantörlük hakkını kullanarak 1974 yılında adaya müdahale etmek zorunda kaldı. Kıbrıs'ta olan olayları bugün değerlendirdiğimizde olayın fotoğrafını daha net görüyoruz. Onlar bugün Doğu Akdeniz'de verilen mücadeleyi o günden görüyorlardı. Son dönemlerde hamdolsun devletimizin gücü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasideki maharetli başarısı Doğu Akdeniz'deki şer ittifaklarını darmadağın etti. Herkes Türkiye'nin tezlerini savunur hale geldi "diye konuştu.

"Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi susmasın"

Akdeniz'in 850 yıldır bizim evimiz olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti milleti adına vermiş olduğu mücadele sonuna kadar devam edecek. Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'i bir dönem Türk denizi haline getirdi. Verilen bu mücadeleyle inşallah bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi susmasın. Mabetlerimize namahrem eli değmesin. Al bayrağımız kıyamete kadar göklerden inmesin. Şehitlerimizin ruhu bu ülkede incinmesin. Gazilerimizin bize bırakmış olduğu hatıratı birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizle koruyalım diye temenni ediyoruz. Gazilerimize ve şehitlerimize millet olarak her zaman şükran duyuyoruz. Bu toprakları kıyamete kadar vatan kılmak için sırası gelen herkes mücadeleye, fedakarlığa devam edecek. Madalyalarımızın gazilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tören, madalya ve beratların takdim edilmesiyle son buldu.