DİYARBAKIR VALİSİ, DERECEYE GİREN MİLLİ SPORCULARI AĞIRLADI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve uluslararası müsabakalardan madalyalarla dönen 10 milli sporcuyu makamında ağırladı. Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Karaloğlu, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi.

Diyarbakır'dan 10 milli sporcu, çeşitli branşlarda Tokyo Olimpiyatları ve uluslararası müsabakalarda dereceye girerek kente madalyalarla döndü. Vali Münir Karaloğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında 4'üncü olan Ömer Akgün, atletizm branşında mücadele veren Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal, Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Gülçin Altınay, Helin Tuna ve Gülistan Güner, İtalya'da düzenlenen WAKO Dünya Büyükler Şampiyonası'nda kick-boks dalında dereceye giren Hasan Zilan, Sultan Zilan ve Ceren Kaçar Bingöm ile Gürcistan'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Şampiyonası'nda dünya birincisi olan Mehmet Emin Erdoğan ve antrenörleri makamında ağırladı. Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Karaloğlu, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Diyarbakır'dan gençlerin Türkiye'yi temsil ederek derece almalarından mutluluk duyduğunu belirten Vali Karaloğlu, 2021'de Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile çok büyük gençlik ve spor alt yapısı protokolü imzaladık. Bu protokol çerçevesinde şu anda 17 ilçenin tamamında eksik neyimiz varsa hangi branşta, hangi tesise ihtiyacımız varsa Allah razı olsun büyük destek verdiler. Şu anda zaten bitirip açtığımız ve inşaatı devam edenler var. Çok önem verdiğimiz gençlik kamplarımız var. Diyarbakır'da şu anda devam eden gençlik ve spor yatırımlarımız tamamlandığında Diyarbakır gerçekten spor alt yapısı olarak Türkiye'nin en iyilerinden birisi olacak. Bu da bizim sportif başarımızı yukarıya çekecek. Gençlerimize, hocalarımıza ve alt yapımıza güveniyoruz. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil noktasında inşallah daha çok sporcumuzu hem yarışmalarda hem de kürsülerde göreceğiz diye temenni ediyoruz dedi.