Diyarbakır Valiliği bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi
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Diyarbakır Valiliği bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır Valiliği bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Cihan Çetin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Münir Karaloğlu, şehirde tesis edilen huzur ortamından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaloğlu, "Allah'a hamdolsun şehrimizde çok güzel bir huzur ortamımız var. Bunu güvenlik güçlerimizin çok fedakar gayretleri, çalışmaları ile elde ettik. Bugün Sayın İçişleri Bakanımız şehrimizdeydi, hepinize selamları var. Lice'de Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'ne gittik, orada nöbette olan arkadaşlarımız ile bayramlaştık. Ebetteki onların büyük emeği var, katkısı var." dedi.

Diyarbakırlıların, bu huzura bu güven ortamına sahip çıkmasının önemine işaret eden Karaloğlu, "Buna sahip çıkıyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Diyarbakır'da bu ortamı el birliği ile devam ettirmemiz, sürdürmemiz lazım ki bayramlar bayram olsun. Huzur yoksa bayramı ne yapacağız? Önce huzur güven lazım ki ağız tadı ile bayram kutlayalım. Bayramlar bayram olsun." diye konuştu.

Karaloğlu, salgının devam ettiğine işaret ederek, Türkiye genelinde de, Diyarbakır'da da son 2-3 haftadır vaka oranlarının yükselişte olduğunu bildirdi.

Şu an eldeki en güçlü silahın aşı olduğunu aktaran Karaloğlu, ülkenin batısında şehirlerin aşılama oranını artırmasıyla bir bir maviye döndüğünü kaydetti.

Karaloğlu, Diyarbakır'da ise aşılama oranının çok düşük olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bunu mutlaka çözmemiz lazım. Devletimizin gücü var Allah'a hamdolsun. Şu an isteyen her vatandaşımızın istediği her yerde aşı olma şansı var." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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