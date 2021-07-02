Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı, 79 yıl sonra restorasyonunun ardından yerine takıldı
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Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı, 79 yıl sonra restorasyonunun ardından yerine takıldı

Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı, 79 yıl sonra restorasyonunun ardından yerine takıldı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Dağkapı yerine monte edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Dağkapı yerine monte edildi.

Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapılarının restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçmişte kente giriş yapılan surun ana kapılarından Dağkapı'nın restorasyonu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemler sonucu tamamlandı.

Uzmanların gözetiminde vinç yardımıyla önceki gün restorasyonu yapılan alandan alınan Dağkapı'nın yerine monte çalışması tamamlandı.

Urfakapı ile müze envanterindeki Yenikapı ve İçkale'den sur içine açılan Küpelikapı'nın ise restorasyonu devam ediyor.

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA muhabirine, tarihi Dağkapı'nın 1942 yılında yerinden sökülerek müzede koruma altına alındığını anımsattı.

Kapının restorasyonunun uzmanlar tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Koç, 2 gün süren montaj sürecinden sonra kapının yerine takıldığını bildirdi.

Koç, "1111 yıllık kapı, 79 yıl aradan sonra tarih içerisinde birçok savaşlara göğüs gerdiği Dağkapı burçlarıyla tekrar buluşturuldu. Bu sayede tarihi bir buluşma sağlanmış oldu." dedi.

Vakit kaybetmeden Yenikapı'nın da restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Koç, yakın zamanda onu da yerine takacaklarını belirtti.

Urfakapı'nın da restore edileceğini söyleyen Koç, "Bu sayede surların tüm kapılarının restorasyonları yapılarak tekrar ait oldukları yerde, tarihteki misyonlarını anımsatacak şekilde montajı gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Diyarbakır'ın taşı kadar kapısı ve demirinin de önem arz ettiğini anlatan Koç, yaptıkları çalışmanın vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı, 79 yıl sonra restorasyonunun ardından yerine takıldı
Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı, 79 yıl sonra restorasyonunun ardından yerine takıldı
Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı, 79 yıl sonra restorasyonunun ardından yerine takıldı
Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı, 79 yıl sonra restorasyonunun ardından yerine takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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