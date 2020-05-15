DİYARBAKIR Sosyal mesafesi 2 metre olan gelinlik üretti
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DİYARBAKIR Sosyal mesafesi 2 metre olan gelinlik üretti

Sosyal mesafesi 2 metre olan gelinlik ürettiDİYARBAKIR'da, modaevi işletmecisi Mehmet Kaymak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 500 metre tül ve kumaş kullanarak sosyal mesafesi 2 metre olan 20 kilo ağırlığında 12 metrekarelik alanı kaplayan gelinlik üretti.

DİYARBAKIR Sosyal mesafesi 2 metre olan gelinlik üretti
15.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:51

Sosyal mesafesi 2 metre olan gelinlik üretti

DİYARBAKIR'da, modaevi işletmecisi Mehmet Kaymak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 500 metre tül ve kumaş kullanarak sosyal mesafesi 2 metre olan 20 kilo ağırlığında 12 metrekarelik alanı kaplayan gelinlik üretti.

Koronavirüse karşı her sektörde tedbirler üst düzeyde alınırken, bazı üreticiler değişik yollara başvurarak kendi önlemlerini alıyor. Diyarbakır'da, modacı Mehmet Kaymak normalde düğün sezonu olması ve düğün salonlarının açılıp açılmamasının tartışıldığı günlerde 500 metre tül ve kumaş kullanarak, sosyal mesafesi 2 metre olan gelinlik üretti. Kumaşından maske de yapılan gelinlik, 20 kilo ağırlığında ve 12 metrekarelik alana sığıyor.

'DÜNYADAKİ EN KABARIK GELİNLİK'

Duvağı yaklaşık 50 metre olan ve mağazaya sığmayan gelinlikle ilgili konuşan modacı Mehmet Kaymak, 'Koronavirüse karşı sosyal mesafeli bir gelinlik yaptık. Yaklaşık 12 metrekareyi kaplıyor. 500 metre tül ve kumaş kullandık. 1 haftada bitirdik. Dünyada en kabarık gelinlik olarak tasarladık. Umarım ilgi görür. Zaten iki aydır faaliyetlerimize ara vermişiz. Sektörün tekrar canlanması için çaba gösteriyoruz. Taleplerimiz onlara yöneliktir. Umarım yetkililer bir an önce bir açıklama ya da yeni bir genelge yapmaları halinde düğün salonları açılırsa sektörümüz biraz canlanır. İşsizlik de sonlanır. Gelinliğin sosyal mesafesi 2 metredir. Rekorlar kitabında da yer almasını isteriz. Çok kabarık olduğu için dünyada böyle bir gelinlik yok. Bir ilk olarak yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. İlgi göreceğini umuyoruz. Sosyal mesafeye önem gösterdiğimiz için böyle bir çalışma içerisine girdik' dedi.

DİYARBAKIR Sosyal mesafesi 2 metre olan gelinlik üretti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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