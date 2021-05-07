Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı
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Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı

Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı
Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin birçok kentinde görülen Elon Musk'ın Starlink uyduları, Diyarbakır'da, Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.

TÜRKİYE'nin birçok kentinde görülen Elon Musk'ın Starlink uyduları, Diyarbakır'da, Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.

Elon Musk'ın kesintisiz internet için hayata geçirdiği projelerden Starlink uyduları akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır'dan da gözlendi. O anları cep telefonu kameralarına kaydedenlerin bazıları Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketiyle karıştırırken bazıları ise uzaylı istilası sandı. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sıralı ışıkların Elon Musk'ın Starlink uyduları olduğu belirlendi.


Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı
Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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