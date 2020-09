DİYARBAKIR Obezite hastası Şükran için evde tedavi süreci başladı Obezite hastası Şükran için evde tedavi süreci başladıDİYARBAKIR'da, 20 yaşında obezite hastalığına yakalanan ve kullandığı ilaçların yan etkisiyle şu an 180 kilo olan Şükran Koşan'ın (34), eve hapsolduğuna ilişkin Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından haberlerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü...

Obezite hastası Şükran için evde tedavi süreci başladı

DİYARBAKIR'da, 20 yaşında obezite hastalığına yakalanan ve kullandığı ilaçların yan etkisiyle şu an 180 kilo olan Şükran Koşan'ın (34), eve hapsolduğuna ilişkin Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından haberlerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri görevleri harekete geçerek Şükran için evde tedavi sürecine başladı. Dr. Fırat Uykur, Şükran'a ses olmak için Sağlık Bakanlığı adına tedavisini ev ortamında sürdürebilmek için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Biz aylık periyotlar halinde haftada bir veya iki haftada bir ziyaretler gerçekleştireceğiz. Şükran'ın tedavi ve tahlillerini belirleyeceğiz. Evde yapılabilecek her şeyi Şükran için yapacağız" dedi.

Bağlar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Şükran Koşan, 20 yaşındayken obezite hastası oldu. Durumdan etkilenen Koşan, antidepresan ilaçlar kullanmaya başladı. Aldığı ilaçların etkisiyle her geçen gün kilo alan Koşan, son olarak 180 kiloya ulaştı. 3 yıldır ayakları ve ellerindeki şişlikler nedeniyle yürüyemez hale gelen Koşan'ın safra kesesinde de taş oluştu. Şükran'ın yaşadığı zorluklar gündeme gelmesiyle İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Fırat Uykur öncülüğünde Dr. Celal Kaya, sorumlu hemşire, evde sağlık teknikerleri, obezite kliniği sorumlusu öğretim üyesi Dr. Eşref Araç'la birlikte Koşan'ı evde ziyaret ederek, tedavi sürecini başlattı. Tedavide ateşi ölçülen Koşan'ın kan tahlilleri de alındı. Ekipler tahlillerin ardından haftalık ve aylık rutin periyotlarla evinde ziyaret edecekleri Koşan'ı ilaç, fizyoterapi ve psikolojik destek vererek de tedavi edilmesinin ardından ise sağlıklı bir şekilde kilo vermesini sağlanacak.

'EVDE YAPILABİLECEK HERŞEYİ ŞÜKRAN İÇİN YAPACAĞIZ'

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Fırat Uykur, Şükran'a ses olmak için Sağlık Bakanlığı adına tedavilerini ev ortamında sürdürebilmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Uykur, "Şükran, bu saatten sonra önce Allah'a sonra bize emanet. Ev ortamında sürdüreceğimiz tıbbı hizmetleri, tedavi protokolleri tamamen tarafımızca yürütülecektir. Bu sebeple temel amacımızın Şükran kardeşimizin sağlığına kavuşmasıdır. Bundan dolayı meşakkatli bu yolda, sizlerin önüne sağlıklı bir şekilde çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Şükran bu saatten sonra evde sağlık hizmetlerine emanettir. Biz aylık periyotlar halinde haftada bir veya iki haftada bir ziyaretler gerçekleştireceğiz. Şükran'ın tedavi ve tahlillerini belirleyeceğiz. Evde yapılabilecek her şeyi Şükran için yapacağız. Sağlığına kavuşturulması için ne gerekiyorsa Sağlık Bakanlığı adına bu süreci yürütmek için bizler şu an buradayız ve emin ellerde. Sağlığına kavuşması elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

'HASRET KALDIM DIŞARIYA ÇIKMAYA'

Şükran Koşan ise bu yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak istediğini ve ekiplere çok teşekkür etti. Koşan, "Kilom ve safra kesesinden kurtulmak istiyorum. Ben Allah'tan başka bir şey istemiyorum. 3 yıldır hastalığımdan şikayetçiyim. Ben genç kızım, hasret kaldım dışarıya çıkmaya. Arkadaşımın yanında oturamıyorum. Ben dışarının yüzünü göremiyorum. İnsanlara bakıyorum ağlıyorum. Herkes gibi dışarıya çıkmak istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Her zaman onların yaptığı bu yardım önlerine çıksın" diye konuştu.

Anne Remziye Koşan da, Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Allah onlardan bin kere razı olsun. Bize gönderdiler el attılar. Çok teşekkür ederim yardımları için. Allah'a çok şükür el atıp ilgilendiler" dedi.

Kaynak: DHA