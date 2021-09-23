Diyarbakır Kalesi'nde mancınık ayakları bulundu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlarda başlatılan restorasyon çalışmalarında, mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler ile çeşitli ebatlarda mancınık gülleleri bulundu. Çalışmalar nedeniyle Urfakapı'nın da araç ve yaya trafiğe kapatılacağı belirtildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 200 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları'nda, geçen yıl belediye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Surlar'da Diriliş' sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Şube Müdürü Sermet Azizoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Azizoğlu, "1 yıla aşkın bir süredir Vali Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun yanında birçok akademisyen, danışman hocalarımız da var. Onlarla beraber çalışmayı yürütüyoruz. Zaten bu çalışmaların sonucu olarak da yakın zamanda Tarihi Kentler Birliği'nden bir ödül kazandık. Şu anda Urfakapı'da acil müdahale bünyesinde uygulamalarımız devam ediyor. Şu anda can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kısımlarına müdahale ediyoruz. Bu bağlamda yapıların üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin tona yakın bir toprak dolguyu aldık. Tabii bu toprak dolguyu alarak uzun yıllardır maruz kaldığı aşırı yükten kurtarmış olduk. Kazılar sonucunda birçok da veriye, bulguya rastladık. Mancınıkların ayaklarının oturduğu taş kaideler ve kullanılan gülleler, yağmur sularının aktarılması için çörtenler, yağmur olukları, savaşlarda kullanılan ok uçları ve farklı dönemlere ait sikkeler. Bununla beraber, seyirdim yolları üzerinde taş döşeme izlerine rastladık. Daha önce rastlanmamıştı. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda içerisinde de zaten 2 aylık bir süre için Urfakapı'yı araç ve yaya trafiğe kapatacağız. Tedbirlerimizi alacağız ondan sonra çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz" dedi.