DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 7 Mayıs Çarşamba Diyarbakır'da hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına uyarısı, Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?

En yüksek sıcaklık: 26.5°C

En düşük sıcaklık: 11.4°C

Nem oranı: %86

Rüzgar hızı: 7.7 km/h

Gün boyunca yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12°C civarında olacak, öğle saatlerinde 26°C'ye kadar yükselecek ve akşam saatlerinde 23°C civarına düşecek. Gece ise sıcaklık 15°C civarında seyredecek.

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Diyarbakır'da hava durumu nasıl