DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 7 Mayıs Çarşamba Diyarbakır'da hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini
Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Diyarbakır'da sıcaklıklar nasıl olacak? Diyarbakır'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Diyarbakır için günlük hava tahmini ve detaylar…
Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına uyarısı, Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…
YARIN DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?
En yüksek sıcaklık: 26.5°C
En düşük sıcaklık: 11.4°C
Nem oranı: %86
Rüzgar hızı: 7.7 km/h
Gün boyunca yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12°C civarında olacak, öğle saatlerinde 26°C'ye kadar yükselecek ve akşam saatlerinde 23°C civarına düşecek. Gece ise sıcaklık 15°C civarında seyredecek.