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Diyarbakır, Güncel

DİYARBAKIR Fırsatçıların yeni adresi hisseli arsalar

Fırsatçıların yeni adresi hisseli arsalarİMAR izni olan hisseli arsa sahipleri, birkaç metrekarelik hisse sahibinin imza vermemesi nedeniyle inşaat yapamıyor.

17.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:58
DİYARBAKIR Fırsatçıların yeni adresi hisseli arsalar

Fırsatçıların yeni adresi hisseli arsalar

İMAR izni olan hisseli arsa sahipleri, birkaç metrekarelik hisse sahibinin imza vermemesi nedeniyle inşaat yapamıyor. Az miktardaki hisselerine karşılık astronomik rakamlar talep eden fırsatçılar yüzünden, diğer hissedarların arsalarında aldıkları inşaat kararı yıllarca rafa kalkıyor.

Diyarbakır'da imar izni olan 27 bin metrekarelik arsanın 160 hissedarı, küçük hissesi olan birkaç fırsatçı yüzünden mağduriyet yaşıyor. Cüzi miktardaki hisselerine karşılık astronomik rakamlar talep eden fırsatçılar yüzünden, diğer hissedarların arsalarında aldıkları inşaat kararı yıllarca rafa kalkıyor. Arsa sahipleri de mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun değişikliğine gidilmesini talep ediyor.

İmar izni olan hisseli arsa sahibi Mehmet Tarhan, arsalarındaki hissedarların yüzde 95'inin yapı yapılması için karar alarak imza verdiğini, ancak 2 metre veya 7 metre hissesi olan birkaç kişinin imza vermemesi yüzünden 9 yıldır inşaata başlayamadıklarını söyledi. Tarhan, mağduriyetlerinin giderilmesi için yasa çıkarılması talep ederek, şunları söyledi: "Bizim arsamızda hissedarların yüzde 95'i ev sahibi olmak için evet diyor. Ama birkaç metresi olan hisse sahipleri imza vermediği için yapı yapılamıyor. Kat ittifak kanununun 14'üncü maddesi var, orada deniyor ki, üyelerin ve paydaşların tamamının imza vermesi lazım. Bizim talebimiz bu kanunun değiştirilerek mağduriyetlerimizin giderilmesidir. Bizim gibi binlerce mağdur var."

'2 METREKARE KARŞILIĞINDA BİR DAİRE TALEP EDİYORLAR'

Ahmet İhsan Neziroğlu ise, 1973 yılından beridir bu arsada hissesinin olduğunu belirterek, ölen hisse sahiplerinin haklarının çok sayıda varislere bölünmesinden dolayı da sorun yaşadıklarını, 2 metrekare hissesi bulananların dahi daire talep ettiğini anlattı.

'27 BİN 656 METREKARE Mİ BÜYÜK, 2 METREKARE Mİ?'

Bir başka hissedar Mehmet Yasin Can da, arsalarının 27 bin 658 metrekare olduğunu, 2 metrekare bir hisse sahibi yüzünden kendilerinin mağdur edildiğini ifade ederek, "27 bin 656 metrekare mi büyük, yoksa 2 metrekare mi büyük?" dedi.

'BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR'

Hisseli arsalardaki bu durumdan emlakçılar da şikayetçi. Arsa sahiplerinin müteahhit ile anlaşmak için kendilerine geldiğini belirten emlakçı Bahattin Rıfat Boz, hisse sahiplerinden inşaat için imza topladığını, ancak cüzi miktarda hissesi olan birkaç kişinin fahiş talepleri yüzünden bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Hem emlakçıların hem de arsanın diğer hissedarlarının büyük mağduriyet yaşadığını anlatan Boz, kentsel dönüşümde uygulanan 3'te 2 kararın hisseli arsalar için de uygulanması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin her yerinde bu durumdan kaynaklı binlerce kişinin mağduriyet yaşadığını belirtti.

DİYARBAKIR Fırsatçıların yeni adresi hisseli arsalar

Kaynak: DHA

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DİYARBAKIR Fırsatçıların yeni adresi hisseli arsalar

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