Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gün gittikçe suçların dijital, sanal ve internet ortamında işlenir hale geldiğini belirterek, "Hatta bizim çok bildiğimiz bazı suç türleri ortadan kalktı, yepyeni suç türleri gelişti" dedi. Aşkın, anne babalar ile çocuklara yaptığı uyarıda "İnternette gördüğünüz olumsuzlukları, büyüklerinizle, öğretmenlerinizle paylaşın. Bu alanlarda çocuklarımızın sınırsızca bulunması büyük bir risk. Lütfen yavrularımızı özellikle internetin tehlikeli mecrasından uzaktan tutmak için hem bizimle iş birliği yapsınlar hem de yavrularımızı kontrol etsinler" dedi.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından artan internet kullanımında toplumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konularında bilimsel temellere dayanan çalışmalar yapılmaya başlandı. Siber Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri sanal devriye görevi ile günlük binlerce hesabı takip ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ni ziyaret eden Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Her gün gittikçe artan bir oranda suçlar maalesef dijital, sanal ortamda, internet ortamında işlenir hale geldi. Hatta bizim çok bildiğimiz bazı suç türleri ortadan kalktı. Yepyeni suç türleri gelişti. Emniyet Genel Müdürlüğü de bunun için kendi teşkilat yapısında değişikliğe gitti. Hepinizin bildiği üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı teşkil edildi ve bu daire başkanlığı önemli projeler yürütüyor" dedi.

Aşkın, ebeveynleri ve çocukları uyararak, "İnternet üzerinden gördüğünüz olumsuzlukları, büyüklerinizle, öğretmenlerinizle paylaşın. Bu alanlarda çocuklarımızın sınırsızca bulunması büyük bir risk. Lütfen yavrularımızı özellikle internetin tehlikeli mecrasından uzaktan tutmak için hem bizimle iş birliği yapsınlar hem de yavrularımızı kontrol etsinler" dedi.