Diyarbakır'dan geldiği Denizli'de cami avlusunda öldürüldü - Haberler
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Diyarbakır'dan geldiği Denizli'de cami avlusunda öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Diyarbakır'dan geldiği Denizli'de cami avlusunda öldürüldü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan Veysi Özbey (72) yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan Veysi Özbey (72) yaşamını yitirdi.  Özbey'in 4 yıl önce Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine taşındığı öğrenilirken, olayda kan davası ihtimali araştırılıyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami önünde meydana geldi. Yatsı namazı çıkışı Veysi Özbey'e cami avlusunda tabancayla ateş eden kimliği belirsiz kişi, olay yeri yakınındaki otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özbey, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özbey, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden otomobille kaçan ve 2 kişi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Özbey'in 4 yıl önce Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine gelip, burada yaşamaya başladığı öğrenilirken, cinayetin kan davası nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Diyarbakır'dan geldiği Denizli'de cami avlusunda öldürüldü

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