Diyarbakır'daki STK'lardan Vali Güzeloğlu'na korona virüs teşekkürü
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Basri Güzeloğlu, Diyarbakır

Diyarbakır'daki STK'lardan Vali Güzeloğlu'na korona virüs teşekkürü

Diyarbakır'daki STK'lardan Vali Güzeloğlu'na korona virüs teşekkürü Diyarbakır'da bulunan 5 büyük STK temsilcisi, korona virüs salgının Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun kendileri ile sürekli istişarelerde bulunup karar sürecinin içine...

21.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:00
Diyarbakır'daki STK'lardan Vali Güzeloğlu'na korona virüs teşekkürü

Diyarbakır'daki STK'lardan Vali Güzeloğlu'na korona virüs teşekkürü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bulunan 5 büyük STK temsilcisi, korona virüs salgının Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun kendileri ile sürekli istişarelerde bulunup karar sürecinin içine kattığını belirterek Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasında düzenlenen basın açıklamasına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı ve Diyarbakır Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil katıldı. Burada katılımcılar adına açıklamalarda bulunan Ebedinoğlu, korona virüsün Çin'den başlayarak hızla dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ettiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütünün de bu tehlikeli yayılmaya dünya kamuoyunun dikkatini çekerek salgın ilan ettiğini hatırlatan Ebedinoğlu, "Salgın ile mücadele konusunda gerekli tedbirlerin alınması çağrısına rağmen virüsün yayılması her geçen gün artarak devam etmekte, alınması gereken tedbirler ve çözümlere ilişkin araştırmalar hız kesmeden sürdürülmektedir. Ülkemizde de salgın ile mücadele tedbirleri virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana büyük bir titizlikle ve başarı ile uygulanıyor. Bu süreçte Diyarbakır'daki tüm kamu, yerel yönetimler ve biz sivil toplum örgütleri çok sıkı bir işbirliği ile yoğun bir çaba içerisinde bulunduk. El birliği ile hem insan sağlığını korumak hem de ticari yaşamı canlı tutabilme gayretinde bulunduk. Diyarbakır halkına zamanında ve doğru bilgiyi verebilmek, bu süreçte yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu minimize etmek, özel sektörün taleplerini en üst düzeyde karşılayabilmek, alınacak tüm tedbirleri kesintisiz uygulamak için Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında ve koordinesinde tam bir uyum içinde çalışmalar yürütmekteyiz. Diyarbakır'da ve her yerde salgının kontrol altına alınabilmesi oldukça zor ve meşakkatli bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu mücadelede koordinasyonun sağlanması, hükümetimizce alınacak tedbirlerin ilimizde kesintisiz ve harfiyen uygulanması, sokağa çıkma yasağı sürecinin çok iyi yönetilerek kent halkının tüm ihtiyaçlarının süratle karşılanması kuşkusuz iyi bir yönetişim anlayışıyla mümkün olabildi. Mülki idareler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve diğer kent bileşenlerinin eşgüdümlü ve koordineli bir çalışma içerisinde hareket etmeleri salgın ile mücadelede başarı oranını yükseltti. Bu başarının yakalanması Valimiz ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun kente ilişkin alınacak bütün kararlarda kamu, özel sektör ve biz sivil toplum örgütü temsilcileri ile sürekli istişarelerde bulunması, bizleri karar sürecine katması ve halkımızın ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve etkili çözümler üretmesi ile mümkün olabildi" dedi.

"Vali Güzeloğlu etkin ve aktif bir liderlik sergiledi"

Vali Güzeloğlu'nun uygulama alanında aktif ve etkin bir liderlik sergilediğini kaydeden Ebedinoğlu, "Valilik ile büyükşehir imkan ve kabiliyetini tam bir koordinasyon içinde kullanmaktadır. Kent halkının bu süreçten en az zararla çıkması için gerekli temizlik ve hijyen temininden, sağlık çalışanlarımızın çalışma, ulaşım, barınma ve lojistik taleplerinin karşılanmasına, sokağa çıkma yasağının uygulanmasından, sanayi üretimi, tarımsal üretim faaliyetleri ve tedarik zincirlerinin aksamadan çalışmasına kadar her alanda Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Güzeloğlu büyük bir sorumlulukla ve başarı ile hizmet vermektedir. Özellikle yaşanan bu süreçte ekonomik olarak olumsuz etkilenen kesimler ve ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar bir can suyu oldu. Bu vesileyle Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na bu süreçteki liderliği ve gerçekleştirdiği hizmetler için şehrimiz adına içtenlikle teşekkür ediyor, sağlık çalışanı kahramanlarımıza ve tüm kamu görevlilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'daki STK'lardan Vali Güzeloğlu'na korona virüs teşekkürü

Kaynak: İHA

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