Diyarbakır'da hamsi festivali

DİYARBAKIR'ın Dağkapı Meydanı'nda 'Halay da bizim, horon da bizim' temasıyla hamsi festivali düzenlendi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Dağkapı Meydanı'nda 'Halay da bizim, horon da bizim' temasıyla hamsi festivali düzenlendi. Festivalde pişirilen 3 ton hamsi, 15 bin kişiye dağıtıldı.

Sur Belediyesi ile kardeş belediye olan Trabzon'un Of Belediyesi, Dağkapı Meydanı'nda 'Halay da bizim, horon da bizim' temasıyla düzenlenen hamsi festivali, yoğun ilgi gördü. Halay ve horon ekiplerinin gösterisi ile başlayan festivalde konuşan Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Karadeniz'in güzel ilçesi Of'la, Diyarbakır'ın kalbi Sur ilçesinin kardeşliği ile oluşturulan güzel bir etkinliğin ortaya çıktığını söyledi.

Dağkapı Meydanı'nda oluşturulan mutfakta büyük kazanlarda Of'tan getirilen hamsiler özenle pişirildi. Protokol tarafından, ekmek arasına konulan hamsiler, sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı. 3 ton hamsinin pişirildiği alanda, 15 bin kişiye dağıtım yapıldı. Festival, horon ile halay ekiplerinin gösterisiyle devam etti.