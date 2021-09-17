Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı - Haberler
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Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Diyarbakır'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Diyarbakır'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz, Kayapınar Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, Diyarbakır'da basının güçlü ve önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dişlioğlu, "Diyarbakır aslında bölgenin medya üssü. Basın üssü konumunda bir yer aynı zamanda. Dernek ve cemiyetlerimiz çok güçlü, gazetelerimiz çok köklü geçmişe sahip önemli gazeteler. Bu çerçevede ulusal basınla deneyimlerin paylaşılması tabi ki çok çok önemli." dedi.

Yerel ve ulusal medya temsilcilerinin buluşmasının sektöre fayda sağlayacağını belirten Dişlioğlu, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Program öncesi değerlendirmede bulunan Kızıltaş, yerel medyaya destek olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm yollarını birlikte bulmak için yola çıktıklarını kaydetti.

İletişim Başkanlığı ile başlattıklarını program kapsamında yerel medya temsilcilerine çözüm önerilerinde bulunduklarını aktaran Kızıltaş, "İletişimin Başkanlığı bölge müdürlüklerinin bulunduğu 19 ilde yapılan bir toplantı serisi bu. Ağırlıklı olarak Diyarbakır'daki medya temsilcilerini dinleyeceğiz. Fikir ve görüşleri alarak inşallah raporumuzun esas teşkil etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, yerel medya temsilcilerinin ve çalışanlarının yaşadıkları sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin sunum yaptı.

Toplantıda, yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar da ele alındı.

Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı

Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı

Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı - Haberler
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