Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği belirtilen, aralarında doktor ve avukatın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

AYDIN (DHA) - DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği belirtilen, aralarında doktor ve avukatın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, eylem ve etkinliklere katılma, basın açıklaması, ders boykotu, sınıf boşaltma, stant açma gibi faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen Aydın Erdem Özgür Öğrenci Derneği'nin (AYDIN-DER) kurucularına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i avukat, 1'i doktor, 1'i müteahhit olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Dernekte ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yasaklı kitaplar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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