Diyarbakır'da silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı
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Diyarbakır'da silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı
Anadolu Ajansı / Cihan Çetin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, baba Ş.Ö. ile oğulları V.Ö. ile T.Ö yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Çınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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