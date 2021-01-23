Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

23.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:53
Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüs türü bazı illerimizin ardından Diyarbakır'da da tespit edildi. Virüsün görüldüğü Lice ilçesinin Dernek Mahallesi, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Dernek Mahallesi, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "İlçemiz Dernek Mahallesi mutasyonlu koronavirüs nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mutasyonu sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'nın ardından Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Bakan Koca, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" demişti.

Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs paniği

TÜRKİYE'DE MUTASYONLU KORONAVİRÜS VAKALARI

Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişi tedaviye alınırken, Kilis'te de mutasyonlu koronavirüs vakasına rastlandı.

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