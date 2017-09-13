Diyarbakır'da "Kağıtsız Hastane" Dönemi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca başlatılan "kağıtsız hastane" projesini uygulamaya başladı.



Türkiye'de ilk olarak Sağlık Bakanlığınca bazı devlet hastanelerinde hayata geçirilen proje, DÜ Tıp Fakültesi Başhekimlik Toplantı Salonunda Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu ve hastane yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı.



Projenin hastanede pilot olarak uygulanacağı nöroloji servisinde inceleme yapan Prof. Dr. Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayla dijital hastaneye geçişi sağlayarak, kağıt kullanımına son vermeyi hedeflediklerini söyledi.



Projenin Türkiye'de 2012 yılında Sağlık Bakanlığınca Ankara'da seçilen bir hastanede başlatıldığını ve bazı devlet hastanelerinde bu uygulamanın uygulanmaya başlandığını belirten Kadiroğlu, üniversite olarak projeyi yürütmek için bir adım attıklarını dile getirdi.



"İş yükü azalıyor, iş verimliliği, kalite artıyor"



Başhekim Kadiroğlu, ş Proje ile imza onama formu dışında hastanenin tüm birimlerinde kağıt kullanımının sona ereceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Hekim ve hemşireler çok rahat bir şekilde hasta başında işlemlerini yapabilecek. Hekim laboratuvar, patoloji ve görüntüleme sonuçlarını hastasının odasında çok rahat bir şekilde takip edebilecek. Bu da hem hekime hem de hemşireye ciddi anlamda zaman kazandırıyor. Kazanılan zaman sayesinde doktor ve hemşireler hastasıyla yakından ilgilenebiliyor, durumunun takibini yapabiliyor. Proje ile iş yükü azalıyor, iş verimliliği ve kalite artıyor. Tabiat, çevre, ekosistem, vatanımızın akciğeri ormanlarımız korunacak."



Hastanede yılda 8 ton kağıt tüketimi



Hastanede yıllık kağıt tüketiminin 8 ton olduğuna dikkati çeken Kadiroğlu, bunun bedelinin 66 bin liraya karşılık geldiğini, diğer kırtasiye masrafları ile bu harcamaların 100 bin lirayı geçtiğini söyledi.



Kadiroğlu, dijitale geçişle hastane masraflarının da azalacağını vurgulayarak, sağlanan tasarruf ile hastane bahçesinin ağaçlandırılmasının sağlanabileceğini, diğer ihtiyaçların karşılanabileceğini sözlerine ekledi.