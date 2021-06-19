DİYARBAKIR'DA HDP'LİLERDEN İZMİR'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ
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DİYARBAKIR'DA HDP'LİLERDEN İZMİR'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de HDP binasına giren Onur Gencer'in, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldürdüğü saldırı, Diyarbakır'da HDP'liler tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

İZMİR'de HDP binasına giren Onur Gencer'in, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldürdüğü saldırı, Diyarbakır'da HDP'liler tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz için Diyarbakır'da HDP'li bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda açıklama yaptı. Açıklama yapılan alanın çevresinde polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Grup adına konuşan HDP Gençlik Meclisi üyesi Yusuf Acar, HDP'nin İzmir binasında Deniz Poyraz'ın katledildiğini söyledi. Silahlı saldırıyı protesto eden grup, açıklamanın ardından dağıldı.

DİYARBAKIR'DA HDP'LİLERDEN İZMİR'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ
DİYARBAKIR'DA HDP'LİLERDEN İZMİR'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ
DİYARBAKIR'DA HDP'LİLERDEN İZMİR'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ
DİYARBAKIR'DA HDP'LİLERDEN İZMİR'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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