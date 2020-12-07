Diyarbakır'da 'Hayır Çarşısı' açıldı
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Diyarbakır'da 'Hayır Çarşısı' açıldı

07.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:38
Diyarbakır'da 'Hayır Çarşısı' açıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dar gelirli aileler için gıda ve giyecek gibi birçok temel ihtiyacın karşılanabileceği, Hayır Çarşısı kuruldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dar gelirli aileler için gıda ve giyecek gibi birçok temel ihtiyacın karşılanabileceği, Hayır Çarşısı kuruldu. Kayapınar Belediyesi, Kayapınar Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla kurulan Hayır Çarşısı ile dar gelirli ailelere gıda, giyim ve eşya yardımı sağlanacak.

Kayapınar ilçesinde kurulan Hayır Çarşısının açılışına Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar İlçe Müftüsü İhsan Mesut Akbaş, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Evsen, Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger ve çok sayıda davetli katıldı. Hayır Çarşısının açılışında açıklamalarda bulunan Kaymakam Koç, Hayır çarşı binasının daha önce metruk bir halde olduğunu, yapıyı Kayapınar Belediyesi olarak vatandaşların kullanabilecekleri Hayır Çarşısına dönüştürdüklerini söyledi. Kaymakam Koç, "Bu binayı Diyanet Vakfı ve Kayapınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kullanabilecekleri Hayır Çarşısına dönüştürdük. Kayapınar Belediyesi buranın tadilatıyla uğraştı, İlçe Müftülüğümüz ve hayırsever işadamlarımız ciddi anlamda katkıda bulundu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan tüm ürünlere Hayır Çarşısında yer verdik. Türkiye Diyanet Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hayır Çarşısından aylık ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İlçemiz için güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

"İhtiyacı olan herkes bu çarşıdan yararlanacak"

İhtiyacı olan vatandaşların Hayır Çarşısından faydalanacağını belirten Kaymakam Koç, "İhtiyacı olan herkes gelip buradan faydalanacak. Çarşıya, Kayapınar Belediyemiz, Diyanet Vakfı ve hayırsever iş adamlarımız destek veriyor. Burada bir sınırlama koymadık. İhtiyacı olan herkese buranın kapısı her zaman açık olacak. Tespit ettiğimiz vatandaşlarımız buradan herkes faydalanabilecekler. İhtiyacı sahibi olan herkes buraya gelecek. İhtiyaç sahiplerinin durumuna göre ürünlerin çeşitliliğini artıracağız. Yani insanlarımızın gönüllerinde ne istiyorlarsa buradan alabilecekler. İş adamlarımız da çarşımıza katkı sunacaklar. Pandemi süreci gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımıza hep birlikte destek olacağız. Hayırsever iş adamlarımız, belediyemiz ve kurumlarımız birlikte bu zor dönemi hep birlikte aşacağız inşallah. Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlettir. Devletin kurumları da bu sosyal devletin gereğini yapmak durumundadır. Kayapınar Belediyesi olarak da zaten sosyal çalışmalara ağırlık veriyoruz. Pandemi gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Zor durumda olan vatandaşlarımızın hepsi Hayır Çarşısından inşallah faydalanacaklar. İşadamlarımız ve bizler destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'Hayır Çarşısı' açıldı
Diyarbakır'da 'Hayır Çarşısı' açıldı
Diyarbakır'da 'Hayır Çarşısı' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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