DİYARBAKIR - "Hayır Çarşısı" açıldı
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DİYARBAKIR - "Hayır Çarşısı" açıldı

07.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:03

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanacağı "Hayır Çarşısı" açıldı.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanacağı "Hayır Çarşısı" açıldı.

Kayapınar Belediyesi, Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle muhtaç vatandaşların gıda, giyim ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği çarşı, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın da katıldığı programla açıldı.

Kaymakam Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, metruk bir yapının hayır çarşısına dönüştürüldüğünü söyledi.

İlçe Müftülüğü ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla güzel bir hizmeti ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Koç, Türkiye Diyanet Vakfı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahiplerinin bu çarşıdan faydalanacağını ifade etti.

Alışveriş limitinin, ihtiyaç sahibinin durumuna göre belirleneceğini aktaran Koç, "Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. İş yerleri kapalı, zor durumda olan vatandaşlarımız da inşallah buradan faydalanacaklar. İş adamlarımız destek olacak, biz de kurumlar olarak destek vereceğiz. Zor günleri birlikte atlatacağız." dedi.

İl Müftüsü Karabayır ise hedeflerinin hizmet etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin tespitlerinin yapılıp onları da mahcup etmeden onlara hizmet etmeyi minnet bilerek, bu gayeye iyilik güzellikler hakim olsun düşüncesiyle böyle bir hizmete başlanmış oldu. Yenişehir'de bir hayır çarşısını açtık. Şimdi Kayapınar'ımızda şahit oluyoruz. Bağlar'da da olacak, diğer bütün ilçelerimizde bu hizmeti yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

DİYARBAKIR - 'Hayır Çarşısı' açıldı
DİYARBAKIR - 'Hayır Çarşısı' açıldı
DİYARBAKIR - 'Hayır Çarşısı' açıldı
DİYARBAKIR - 'Hayır Çarşısı' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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