26.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:26

Diyarbakır'da, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesi

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 17 ilçede 17 bin kadını hedef alan 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesi tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, 17 ilçede 17 bin kadına yönelik 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesinin tanıtımı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu tarafından yapıldı. Programda konuşan Vali Güzeloğlu, kadınların her türlü beklentilerini en üst düzeyde karşılamak sorumluluğunun hissedilmesi gerektiğini ifade ederek, Kadın değişirse, toplum değişir. Kadının merkez olduğu bir eksende anne olarak, eş olarak, kardeş olarak, arkadaş olarak çevresini değiştirme etkileme, belirleme gücü vardır. Bu nedenle kadınlarımızın değerini bilmeli, önem vermeli, eğitmeli ve onların her türlü beklentilerini, en süt düzeyde karşılamak sorumluluğunu hissetmeliyiz dedi.

'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesinde, 17 ilçedeki aile destek merkezlerinde kadınlara istihdam sağlamak adına mesleki kurslar ve çeşitli eğitimler verileceğini anlatan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi

Çok önem verdiğimiz, yararına inandığımız ve inşallah kadınlarımızdan başlayarak her birinin ailesinde çevresinde Diyarbakırımızda çok önemli kazanımlar sağlayacağına inandığımız bir projeyi sunduk. Öncellikle her projemizde ve bu projemizin de temelinde yer alan aile destek projelerimizden bahsetmek istiyorum. Kadının toplumsallaşması, hayatla buluşması, şüphesiz temel eğitimlerini alması ama en önemlisi mutlu olmasını sağlamak adına aile destek merkezlerimiz, Diyarbakır'da bugün Türkiye'ye örnek olacak bir başarıyı bir hizmeti ve çok önemli bir katkıyı sağlamakta. Yaklaşık 2 milyona yaklaşan nüfusun yarısını teşkil eden kadınlarımız aslında aile destek merkezleri bağlamında ve temelinde çok önemli bir toplumsallaşma süreci yaşamakta. Yaklaşık 3 yıl önce göreve başladığımızda bir çok yerde aile destek merkezlerimizi kurduk. 3 yıllık bu süre zarfında bugün hamdolsun 60'a kadar yer açtık. Her ilçeden en az 2- 3 aile destek merkezimiz, bugün hayata dokunan kadınlarımızı ve toplumumuzu kucaklayan merkezler oldu.

Kaynak: DHA

