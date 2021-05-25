Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
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Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir otomobilin trafikte makas atması sonucu refüje, elektrik direklerine ve iki araca çarptığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Yenihal Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 DDY 97 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak elektrik direklerini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 21 TT 316 plakalı hafif ticari taksi ve 04 AE 410 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR ETRAFA SAÇILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yaralılar etrafa savrulurken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 41 BS 244 plakalı ticari araç ve 21 BM 742 plakalı otomobil ile yol da hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı

2 YARALI HASTANE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere kurtarılamazken, 8 yaralı tedavi altına alındı.

YOL 1 SAAT KAPALI KALDI

Savcının olay yerindeki incelemesi sonrası çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık bir saat kapalı olan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Temizlik, Karayolları ve TEDAŞ ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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