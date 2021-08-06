Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda küresel ısınma ve artan su ihtiyacı ele alındı

Diyarbakır'ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, küresel ısınmayla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl, suyun kıymetini bize gösterdi.

Diyarbakır'ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, küresel ısınmayla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl, suyun kıymetini bize gösterdi. Köylerimizin her tarafından acil su ihtiyacı bildiriliyor. Suyumuz azalıyor ve azaldıkça da mevcut suyun kullanım değeri artıyor." dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesince "Su Bilimleri ve Uygulamaları Çalıştayı" düzenlendi.

DÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Çiftçi, ülkede, her geçen gün azalan yer altı ve yer üstü suları konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Çiftçi, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin tatlı su bakımından zengin olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Küresel ısınmayla karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz yıl, suyun kıymetini bize gösterdi. Bu yılki kadar bir sıkıntı yaşamadık. Köylerimizin her tarafından acil su ihtiyacı bildiriliyor. Daha önceki kuyularımız kurumaya başladı. Sondajlar çalışmamaya başladı. Yer üstündeki su gibi yer altındaki suyu da tükettik ve bitirme noktasına getirdik. Önümüzdeki yıllara çok daha hazırlıklı girmek durumundayız. Suyumuz azalıyor ve azaldıkça da mevcut suyun kullanım değeri artıyor."

Abdullah Çiftçi, bereketli hilalin en kuzeyinde olan Diyarbakır'ın su kaynaklarından yeterince istifade etmediğini söyledi.

Dicle Nehri'nin kentten geçtiğini ancak suyundan çok sınırlı yararlanıldığını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Silvan Barajı Projesi ile 6 yıl içerisinde 2 milyon 500 bin dönüm arazi sulanarak, bereketin fışkıracağı il haline geleceğiz. Su gelince beraberinde birçok şeyi değiştirecek. İstihdam, ekonominin canlanması ve huzur konusunda suyun birçok katkısı olacak. Suyun her bir damlasını kullanacak ve geleceğe taşıyacak şekilde hazırlanmamız lazım. Bu nedenle böyle çalıştaylar önemli. Ufuk ve umut verici bu tür çalışmaların artırılması gerekiyor. Bu çalışmaları geniş kitlelere yayarak, su kullanımı bilincini artırmamız gerekiyor."

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da bölge üniversiteleri olarak suyla ilgili gerekenleri konuşmak ve tartışmak üzere çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Çalıştayda suyun etkin ve verimli kullanılması, farklı sulama teknolojilerinden yararlanma konularının ele alınacağını anlatan Karakoç, aynı zamanda gelecek dönemde suyun daha verimli kullanılması ve depolanmasının konuşulacağını kaydetti.

Daha sonra akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı "su kaynaklarının yönetimi", "biriktirme tesisleri", "havza yönetimi", "su kaynaklarının geliştirilmesi", "drenaj sistemleri", "iklim değişikliği", "sulama teknolojileri", "suyun zamansal ve konumsal dağılımı" konularındaki oturumlara geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan