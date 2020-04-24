Diyarbakır'da cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Güncel, Haber

Diyarbakır'da cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korona virüsün yayılmasını engelleme ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlattığı bulvar, cadde, sokak, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:18
Diyarbakır'da cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korona virüsün yayılmasını engelleme ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlattığı bulvar, cadde, sokak, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları çerçevesinde kentteki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, korona virüs salgının yayılmasına karşı oluşturduğu 280 kişilik ekiple gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yapan ekipler ardından sağlığa zararı olmayan kimyasallarla dezenfektan çalışmalarını yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çalışmalarını sabah erken saatlerde başlattı. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde başlatılan çalışmalarda Akkoyunlu Caddesi baştan sona tazyikli ve köpüklü suyla yıkandı. Ekiplerin, kentin farklı yerlerinde yürüttüğü yıkama çalışmaları tüm bulvar, cadde ve sokaklarda tamamlanana kadar sürecek.

Kullanılmış eldiven ve maske için yeni çöp kutuları yerleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kullanılmış maske ve eldivenlerin atılması için kentin farklı noktalarına sadece eldiven ve maske atılması için çöp kutuları yerleştirdi. Eldiven ve maskelerin gelişi güzel yerlere atılmaması için uyarılarda bulunun Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların kullanılmış eldiven ve maskelerini bu kutulara atmalarını istedi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri ayrıca vatandaşların çöplerin çöp atma saatinde ve poşetleyerek çöp konteynerlerine atmaları için uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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