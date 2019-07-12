Diyarbakır'da avukatlar bireysel silahlanmaya 'hayır' dedi

Diyarbakır Barosu, bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Armanç Arkaş ve Müzeyyen Boylu ile İstanbul Barosu Avukatı Hüseyin Yama'yı anmak için bir basın açıklaması yaptı.

Avukat Armanç Arkaş'ın çıkan arbedede hayatını kaybettiği Kayapınar ilçesi 75 metre yol üzerinde bulunan kafenin önünde, çok sayıda avukatın katıldığı basın açıklamasını Baro Başkanı Avukat Cihan Aydın yaptı.

"Ölümün telafisi ve tesellisi yoktur"

Aydın yaptığı açıklamada, "Av. Armanç Arkaş, 22 Haziran günü iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken taraflardan birinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Genç bir meslektaşımızın hayatının baharında bu şekilde aramızdan ayrılmış olmasının derin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Onu hayallerinden, ideallerinden ve sevdiklerinden koparan hadise, ne yazık ki toplumun belleğinde acı bir kayıt olarak yer alacaktır. Bu olaydan 1 ay önce bilindiği üzere yine meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu sokak ortasında boşanmak istediği eşi tarafından 11 kurşunla vurularak yaşamını yitirmişti. Daha dün İstanbul Barosuna bağlı olarak görev yapan meslektaşımız Av. Hüseyin Yama'nın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. 2019 yılı içerisinde Aksaray Barosuna bağlı olarak görev yapan meslektaşımız Av. İbrahim Ergin de dahil olmak üzere 4 meslektaşımızı silahlı saldırı sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Yalnızca birkaç ay içerisinde gerçekleşen ve sonuçları bir hayli yıkıcı olan bu olaylar geride tarifsiz bir matem bıraktığı gibi toplumda oluşturulan şiddet duygusunun da hangi boyutlara vardığını çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki ölümün telafisi ve tesellisi yoktur. Bu yüzden yaşamı savunmak bugün için daha zor ama daha elzem bir hal almıştır" dedi.

"Daha fazla tahammülümüz kalmadı"

Aydın, şöyle devam etti: "Şiddet günden güne artmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden biri de bireysel silahlanmadır. Silahlanma ne kadar artarsa bu silahların kullanımı da o derece artar. Türkiye'de son 10 yılda ruhsatlı veya ruhsatsız silah sayısı en az 10 kart arttı. Umut Vakfının hazırlamış olduğu 'Türkiye'de Silahlı Şiddet Haritası-2018' raporuna göre, günde 6 kişi, yılda 2187 kişi bireysel silahlanma sebebiyle hayatını kaybederken, birçoğu ağır olmak üzere, 3529 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığının 2017 Mayıs verilerine göre ise, 2016 yılının sonu itibari ile ruhsatlı tabanca sayısının 308 bin 296'sı sivil vatandaşa ait olmak üzere toplamda 692 bin 921 ruhsatlı tabanca olduğunu açıkladı. Yine İçişleri Bakanlığı, sadece 2018 yılı içerisinde, toplamda 77 bin 185 silah ruhsatı verildiğini açıklamıştır. Ayrıca yüzde 85'i ruhsatsız olmak üzere toplamda 25 milyon civarı bireysel silah bulunmaktadır. Sevdiklerimizin hayatını kaybetmesini önlemek bizim elimizdedir. Bir hiç uğruna, anlık öfkelerle ya da cehalet sonucu sevdiklerimizi kaybetmeye daha fazla tahammülümüz kalmadı. Bu sebepledir ki; devlet, siyasi partiler, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları toplumların kaderlerini etkileyen ve yaşamı üzerinde acı etkiler doğurabilecek bu şiddet sorunu karşısında hep birlikte hareket etmeli ve hep birlikte yaşamı savunmalıdır."

Yapılan açıklamanın ardından Baro Başkanı Avukat Cihan Aydın ve baro üyesi avukatlar Av. Armanç Arkaş'ın hayatını kaybettiği yere gül bıraktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA