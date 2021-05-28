Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Kültür Sanat

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin.

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası'nda uyanış etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe bölgeden binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası'ndaki düzenleme çalışmalarını uyanış gününde tamamladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği ilahilerle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ilahilerle devam eden program Cuma namazı sonrası yemek ikramlarıyla son buldu.

"Fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur"

Etkinlikte açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çevre düzenlemelerinin tamamlandığını ve çalışmaların kutlu uyanışa yetiştiğini aktardı. Diyarbakır'ın fethi ve Ashab-ı Kehf uyanışın peş peşe olmasının, aynı haftaya denk gelmesinin tesadüf olmadığını, lütuf olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Ecdadı olan dedeleri olan yedi uyurları her sene 28 Mayıs'ta uyanış gününü anan değerli Liceliler ve bölge halkı hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bir haftadır Diyarbakır'ımızın fethinin 1382'nci yılını kutluyoruz. Feth-i mubinimiz mübarek olsun. Bu toprakları bize vatan kılan Diyarbakır'ı bize İslam'ın kapısı haline getiren peygamberimizi ashabı ve İslam ordusunun şerefli ordusuna selam olsun rahmet olsun. Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır. Fetih, İslam'a, imana ve hakikate uyanışın zaferidir zaten. Onun için fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur ve biz bundan sonra Diyarbakırlılar, Liceliler olarak hem Diyarbakır'ın fethini hem de tarihte olduğu gibi Licelilerin dedelerinden miras aldığı şekilde hiçbir organizasyon olmadan her sene burada yaptıkları gibi ecdatlarının, dedelerinin uyanışlarını andığı gibi yedi uyurların uyanışlarını inşallah yine kutlamaya devam edeceğiz. Kuran-ı Kerim'de anlatılan her kıssanın mutlaka hikmetleri var. Bu kıssanın da çok önemli hikmetleri var. Yedi mümin genç, putperestliğe karşı inancını korumak, savunmak, muhafaza etmek üzere mağaraya sığınıyorlar. Burada zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı burada bir mücadele var. Oradan bizim dersler çıkartmamız lazım. Yedi uyurların sadece o gün yaşandı bitti diye değil, bu güne taşıyıp bu gün de zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı bölge halkını uyandırması, buradan bir ders çıkartmamız lazım diye düşünüyorum. Daha önce gelip burada bir inceleme yaptık ve gördük ki alt yapıda sorunlar var. Bölgeye gelen vatandaşların bir abdest alma bir namaz kılma, dinlenme ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Görmüş olduğunuz çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık ve bu güne yetiştirdik. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burası artık 12 ay ziyarete açık olacak. Burada personel görevlendirilecek ve her taraf tertemiz olacak. Gelen misafirler ihtiyaçlarını giderecek tesisler de bulabilecek. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri etkinlikleri halkımızla beraber, halkımızın tarihinde şuurunda var olduğu şekliyle inancını, kültürünü ve tarihini yaşaması konusunda inşallah faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Ashab-ı Kehf

Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashabı Kehf'in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur'anı Kerim'deki Kehf Suresi'nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashabı Kehf'e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesi'nde bulunuyor.

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Antony Blinken Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Burak Sergen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 18:38:04. #1.11#

title