Ekmek almaya giderken, kıyafeti nedeniyle darbedilen kadın isyan etti: Bunlar potansiyel katil
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Ekmek almaya giderken, kıyafeti nedeniyle darbedilen kadın isyan etti: Bunlar potansiyel katil

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da ekmek almak için markete giden genç kadın, iddiaya göre giydiği kıyafeti nedeniyle bir şahıs tarafından darbedildi. Dişi kırılan ve vücudunun farklı yerleri zarar gören genç kadın, ''Böyle insanlar sokakta gezmemeleri potansiyel katil bunlar. Korkuyorum bugün eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Kübra E. (21) ekmek almak için indiği marketten eve döndüğü esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Giydiği kıyafeti nedeni ile darp edildiğini savunan Kübra E.'nin bileği yerinden çıkarken dişi de kırıldı. Hayatının şokunu yaşayan Kübra E., neye uğradığını şaşırırken saldırgan elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.

''HAYAL Mİ GERÇEK Mİ ÇÖZEMİYORDUM''

Başından geçen olayı anlatan Kübra E., bu tür insanların sokakta dolaşmaması gerektiğini ve bunların potansiyel katil olduklarını söyledi.

Kübra E., "Ekmek almaya indim, dönüşte eve giderken sarıklı, sakallı, siyah gömlek ve şalvar giymiş bir adam ben telefonla ilgilenirken bana yumruk attı. Kulağım çınlıyorken kafamı kaldırdım adama baktım, ne olduğunu anlamaya çalışırken hayal mi gerçek mi çözemiyordum.

''KİMSE POLİSİ ARAMADI''

Saçıma yapışınca kendime geldim, kendimi korumaya çalıştım, birileri kurtarır diye bekliyorum, kimse kurtarmadı. En son dayanamadım bağırdım alsanıza şu adamı diye öyle çektiler adamı. Adam hala gitmedi köşede bekliyordu, polisi arayın dedim kimse aramadı, ben kendim aramaya çalıştım elim titriyordu bulamıyordum nasıl arayacağımı.

''ŞİKAYETTE BULUNDUM''

Bir şekilde polisi arayabildim adam kaçtı, ara sokağa girdi peşinden gittim elimde telefon ile onun görüntüsünü çekmeye çalışıyordum, bir anda sokakta kayboldu. Çevredekiler sonra gelip yardım ettiler su verdiler. Ambulans geldi beni hastaneye götürdü, hastanede darp raporu aldım sonra karakola giderek şikayette bulundum.

''EVE NASIL GİDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM''

Bu insanlar nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar, biz sokakta rahat rahat yürüyemeyecek miyiz, daha önce başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim ve aklımın ucundan geçmezdi. Nasıl bir insan bana vurup elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. O gün eşofman giymiştim, ekmek almaya inmiştim ceket de giymiştim, iki dakikada başıma neler geldi. Böyle insanlar sokakta gezmemeleri potansiyel katil bunlar. Korkuyorum bugün eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum" dedi.

Ekmek almaya giderken, kıyafeti nedeniyle darbedilen kadın isyan etti: Bunlar potansiyel katil
Ekmek almaya giderken, kıyafeti nedeniyle darbedilen kadın isyan etti: Bunlar potansiyel katil
Ekmek almaya giderken, kıyafeti nedeniyle darbedilen kadın isyan etti: Bunlar potansiyel katil
Ekmek almaya giderken, kıyafeti nedeniyle darbedilen kadın isyan etti: Bunlar potansiyel katil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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