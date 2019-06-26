Diyarbakır'da 64 bin kişiye Kuran eğitimi verilecek

DİYARBAKIR İl Müftülüğü tarafından başlatılan Yaz Kuran Kursu'na 64 bin kişi katıldı.

İl Müftülüğü'nce düzenlenen Yaz Kuran Kursu programı, yapılan etkinlikle başladı. Kayapınar İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen programa Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu'nun yanı sıra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Yaz Kuran Kursları ile ilgili İl Müftülüğü'nün sunumunun ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kursların kentteki cami ve kurs merkezinde verileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her yönüyle sizlerin ahlaki ve manevi anlamda peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanan, bu milletin değerlerine ve geleceğine sahip çıkan, bunların şahsında temsil eden ve aynı zamanda bilgide, ilimde dünyayla yarışabilen birer genç olmanızı amaçlıyoruz. Sizlerin tatil ortamında eğlenme hakkını, dinlenme gereğini ihmal etmeden zamanı çok iyi değerlendirerek yeni arkadaşlar edinmenizi, birbirinizle kaynaşmanızı ve bir arada etkinlikler yapmanızı çevrenizi tanımanızı ve her yönüyle örnek bir genç olmanızı amaçlıyoruz."

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise geçen yıllara oranla kurslara katılım oranının arttığını belirterek, şu ana kadar 64 bin kişinin kursa katıldığını, bu sayıyı 75 bin kişiye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: DHA