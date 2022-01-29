Diyarbakır'da 10 ayda 2 bin 500 hasta, geleneksel ve tamamlayıcı tıpla tedavi oldu

AĞRI (DHA) - DİYARBAKIR'da 10 ayda 2 bin 500 hasta, Dicle Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'ne (GETAT) başvurarak tedavi oldu. GETAT Birim Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Akkoç, özellikle koronavirüs sonrası kendini kötü hisseden bağışıklık sistemi zayıflamış hastaları ozon tedavisi yöntemiyle, bel fıtığı ve dizlerinde kireçlenme olan ağrı hastalarını da kök hücre yöntemiyle tedavi ettiklerini söyledi.

Ozon ve kök hücre tedavi yöntemlerinin yanı sıra hacamat, sülük, akupunktur ve fitoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemlerinin uygulandığı Dicle Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'ne 10 ayda 2 bin 500 hasta başvurdu. Merkezin birim sorumlusu Prof. Dr. Hasan Akkoç, kendilerine başvuran bu hastaların çoğunun iyileştiğini, diğer hastaların da tedavilerinin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Ben 2020 yılında düştüm, sağ dirseğimde bir problem ortaya çıktı, 1 yıla yakın farklı tedaviler uyguladım, en son dirseğimi kaplayan bir bant kullanıyordum, bant takılıyken ağrılar azalıyordu ama geçmiyordu hiçbir şekilde. Burayı duyduktan sonra buraya geldim, dirsek bölgeme enjeksiyonla bir serum verdi, 4 seansta. 2'nci seanstan sonra ağrılarımda ciddi azalma oldu, yaklaşık 5 aydır herhangi bir bant ya da başka bir şey uygulamadan ağrısız bir şekilde yaşıyorum."