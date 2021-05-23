Diyarbakır Büyükşehir: "Mardin ve Batman havalimanlarına gidecek yolcularımız 25 lira dışında ücret ödemeyecek"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanının 1 ay boyunca uçuşlara kapalı olacağı süreçte uçuşların Mardin ve Batman havalimanlarına yönlendirildiğini hatırlatarak, bu kentlerde toplu taşıma ücreti olan 25 liranın dışında ücret ödenmeyeceğini açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanının 1 ay boyunca uçuşlara kapalı olacağı süreçte uçuşların Mardin ve Batman havalimanlarına yönlendirildiğini hatırlatarak, bu kentlerde toplu taşıma ücreti olan 25 liranın dışında ücret ödenmeyeceğini açıkladı.

Diyarbakır, Mardin, Batman valilikleri ve belediyelerce, uçuş için Diyarbakır'dan Batman ve Mardin'e gidecek olan ve diğer illerden Diyarbakır'a gelmek üzere Batman ve Mardin'e iniş yapan yolcular için ulaşım imkanı sağlanması için çalışma yapıldığı kaydedildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ortak çalışma sonucunda Diyarbakır-Batman ve Diyarbakır-Mardin arasında faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının Mardin ve Batman havalimanlarına da servis yapmaları yönünde karar alındı. Vatandaşlarımız Batman ve Mardin toplu taşıma ücreti olan 25 lira dışında, bu illerde havalimanı toplu taşıma hizmeti için ilave bir ücret ödemeyecektir. Diyarbakır'dan uçuş için Mardin ve Batman havalimanlarına gidecek olan yolcularımız, Diyarbakır Otogarı'ndan kalkan Batman ve Mardin taşıma kooperatiflerini 25 lira karşılığında kullanabilecek. Aynı şekilde Batman ve Mardin Havalimanı'na inecek Diyarbakır yolcuları da aynı illerin havalimanından bu toplu taşıma araçlarından faydalanabileceklerdir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı