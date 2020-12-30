Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde 485 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılda da çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemlerini sürdürecek.

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde günden güne yeni ailelerin katılmasıyla sayı 182'ye ulaştı.

Diyarbakır anneleri, soğuk ve sıcak havaya, yeni tip koronavirüse ve terör örgütü yandaşlarının tehdit ve hakaretlerine rağmen yılmadan 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdürüyor.

Tüm Türkiye'ye seslerini duyuran ve toplumun birçok kesiminden desteğini alan anneler, eylemleri ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde 22 ailenin evladına kavuşmasından da güç alarak, yeni yılda da eylemlerini sürdürerek çocuklarına kavuşmayı diliyor.

"İnşallah 2021'de hiç bir çocuk dağda kalmayacak"

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek "evlat nöbeti"ne katılan Türkan Mutlu, AA muhabirine, HDP'liler aracılığıyla terör örgütüne kaçırılan üniversite öğrencisi kızı için 1 yılı aşkın süredir il binası önünde olduğunu söyledi.

Her gelen evlatla buradaki annelerin yüzünün güldüğünü belirten Mutlu, "İnşallah 2021'de biz de çocuklarımızı bu kapıdan alacağız." dedi.

Oturma eylemini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu aktaran Mutlu, 7 yıldır kızına hasret kaldığını belirtti.

Mutlu, "HDP benim ciğerimi benden kopardı, götürdü. Ceylanımı istiyorum. Onu alana kadar da buradan ayrılmam. İnşallah 2021'de hiçbir çocuk dağda kalmayacak. Kızım, seni aldıkları kapıdayım. Sen orada üşüyorsun, ben burada üşüyorum. Ceylanım kurban olurum dön." ifadelerini kullandı.

"2021'de biz de evlatlarımıza kavuşacağız"

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar da yeni yıla evlatlarına kavuşma ümidiyle gireceklerini dile getirdi.

"Allah'ın izni, devletimizin gücüyle 2021'de biz de evlatlarımıza kavuşacağız. Biz de mutlu olacağız." diye konuşan Sancar, evladı için yüreğinin yandığını aktardı.

Kızının kokusuna hasret kaldığını anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Herkes uyansın, gelsin evlatlarını istesin. Yüreğimiz, canımız yanıyor. 9 yıldır canımdan bir parça aldılar. Herkes uyansın artık. Çocuklar, annelerinin, babalarının kucağına dönsün. Bütün anneleri de buraya davet ediyorum. Gelsinler evlatlarını PKK'dan, HDP'den istesinler, artık hiç bir annenin yüreği yanmasın."

"Yeter bitsin bu hasretlik"

Anne Fatma Akkuş ise 2021 yılının memlekete sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, çocuklarını almadan HDP İl binası önünden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Akkuş, "Tüm çocuklara sesleniyorum. Orası sizin yeriniz değil. Memleketinize, kendi bayrağınızın altına dönün. Evinize, annenize babanıza dönün. Yeter bitsin bu hasretlik. İnşallah 2021 hayırlı olur. Bütün çocuklarımızı alırız." diye konuştu.

"Artık çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka da yeni yıla evlatlarına kavuşma ümidiyle gireceklerini ifade etti.

"Biz de onlar gibi kavuşuruz, o sevinci biz de yaşarız inşallah. Eylemimizi sürdürüyoruz. Yaz, kış, pandemi demeden devam ediyoruz." diyen Nilifırka, 22 ailenin evladına kavuşmasının diğer aileleri de umutlandırdığını dile getirdi.

Oğlu Ramazan için oturma eylemine devam eden anne Mevlüde Üçdağ, yeni yılda eylemdeki bütün annelerin evlatlarına kavuşması dileğinde bulundu.

Üçdağ, "2021 yılında da oturma eylememize devam edeceğiz. Oğlum orada ölse bile bu mücadeleyi bırakmayacağım. Çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Artık çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler." dedi.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, bütün annelerin evlatlarına kavuşmasını istediğini aktardı.

Annelerden Cennet Kabaklı, oğlunun 2015'te usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirterek, "İnşallah 2021 yılı uğurlu gelir. Tek dileğimiz bütün anne ve babaların evlatlarına kavuşması. Biz de inşallah o sevinci yaşarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı