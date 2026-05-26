Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok

Fas Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosu belli oldu. Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin kadroda yaptığı bazı tercihler dikkat çekti.

EN-NESYRI VE ZIYECH KADRODA YOK

Mohamed Ouahbi'nin belirlediği listede Achraf Hakimi ve Yassine Bounou gibi tecrübeli yıldızlar yer alırken; Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech, Eliesse Ben Seghir ve Sofiane Boufal kadroya alınmadı. Süper Lig geçmişi bulunan Ziyech ve En-Nesyri'nin yanı sıra Bayer Leverkusen forması giyen Ben Seghir de yer alamadı.

SOFYAN AMRABAT DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR

Sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis'te geçiren Sofyan Amrabat ise kadroda bulunuyor.

Fas’ın Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Defans: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (Marsilya)

Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)