Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

10.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:22

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 527'nci gününde devam ediyor.

Hakkari'den 7 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Viyan için gelen anne Nihari Turan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Turan, yaptığı açıklamada, evladının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirterek, kızına kavuşmak için Diyarbakır annelerine katıldığını söyledi.

"Evladımdan hiçbir haber almadım. Kızımı çok özledim, dönsün evine." diyen Turan, oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

Annesiyle, kardeşi için oturma eylemine katılan ağabey Fahri Turan da Viyan'dan hiçbir haber alamadıklarını, bütün ailenin perişan olduğunu kaydetti.

Turan, "Kardeşim 2014'te PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldı. Dönmesi için bir çağrı yapmak istiyoruz: 'Kardeşim geri dön ve güvenlik güçlerine teslim ol. Yolunu beklemekten yorulduk.' Okula gidiyordu. Daha çocukken kaçırdılar." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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