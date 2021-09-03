Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren "evlat nöbeti"ne destek ziyaretleri sürüyor
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Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren "evlat nöbeti"ne destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin üçüncü yıla giren "evlat nöbeti"nde yer alan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin üçüncü yıla giren "evlat nöbeti"nde yer alan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Evlat nöbetinde 3. yıla giren aileleri gün boyunca Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve üyeleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Eşi Şule Perinçek ile anneleri ziyaret eden Perinçek, ailelerle sohbet etti.

Perinçek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır anne ve babalarını artık akraba ile kardeş olarak gördüklerini belirterek, kendilerini kutladı.

Mücadelenin sonuçlarının alındığını dile getiren Perinçek, "Bu mücadele bizi kan kardeşi yaptı ve kardeşten ileri yaptı. 2 sene oldu. Bu kadar gün kolay değil. Soğuk ve sıcak demediniz, ter döktünüz. Burada evlatlarımızı, yeğenlerimizin annelerine, babalarına, kardeşlerine, akrabalarına, yuvalarına ve yurtlarına kavuşmaları için büyük bir mücadele verdiniz ve verdik hep beraber." ifadelerini kullandı.

Evlatların birer birer geldiğini ifade eden Perinçek, şöyle konuştu:

"Onlara sarılıyoruz. Onlarla buluşuyoruz ve tekrar onlar bu vatanın bütünlüğü, birliği içerisinde ay yıldızlı al bayrağımızın altında iş güç sahibi olmak, geleceklerini kurmak, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, anne ve babalarıyla güzel bir hayat yaşamak için geliyorlar. Biz başarıya adım adım gidiyoruz sizlerin sayesinde. Siz evlatlarınızı kazanmakla ve onlara kavuşmakla kalmıyorsunuz, ülkemize ve milletimize de büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Türkiye'mizin Kürt'ü, Türk'ü ile kardeşçe kucak kucağa beraber yaşamaları için huzur ve barış içinde hayatlarını kurmaları için bütün dünyaya örnek olarak tarihi bir iş yaptınız."

Perinçek, annelerin mücadelesinin başarıyla sonuçlanacağına inancanın tam olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Resimlerdeki ciğerpareniz, kahramanlar, delikanlılara sesleniyorum. Bunların hepsi ana yavrusudur. Bu kardeşlerime diyorum ki sizin ellerinize verilen Amerikan ve İsrail silahlarını atın. Gelin ülkemizin birliği ve bütünlüğü içinde Türkiye'mizi güzel bir şekilde imar edelim ve kuralım. Bu çocukların hepsi değerli ve göreceksiniz çağrılarınıza cevap verecek. Bu çağrının karşısında hiçbir yürek duramaz. Kavuşacaksınız, sarılacaksınız bizler de sarılacağız onlara. O günlere doğru ve başarıya doğru gidiyoruz. Türkiye'nin huzuruna, barışına doğru gidiyoruz. Onun için geleceğe umutla bakıyoruz."

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partinin savunma için ek süre talebini kabul etmesine ilişkin Perinçek, "Bir hukuk hocası olarak Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu buradan bütün Türk milletimize ilan ediyorum. Mayın döşesin diye ek süre veriyorlar. Mehmetçiği vursunlar diye ek süre veriyorlar. O çocuklarımız orada perişan olsunlar diye anne ve babalarına kavuşmasınlar diye ek süre veriyor. Bunun hukukla falan hiçbir ilgisi yok. PKK'nın kolu ve bacağı olan HDP derhal kapatılmalıdır." diye konuştu.

Memur Sen Genel Başkanı Yalçın

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ilk günden bu yana Diyarbakır annelerinin aynı kararlılıkla yanlarında olduklarını anlatarak, onların kararlılığının terörü bitireceğini, terörün bu anlamda ülkeye ödettiği bedelin bir anlamda sonunu getireceğini kaydetti.

Annelerin kirli perdeleri yırttığını ve cesareti tetiklediğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Hacire anneye saygılarımı sunuyorum. Onunla başlayan yürekli duruş bugün büyüdü, bir çığıra dönüştü ve Türkiye'nin tamamında makes buldu. Bu açıdan terörü şehit annelerimizin acısı, Diyarbakır annelerinin kararlığının ikisinin birlikte birleşerek bitireceğini düşünüyorum ve millet olarak annelerin yanında durmaya devam etmeliyiz. Bu açıdan vatanperver, teröre karşı olan herkesin annelerin yanında olmak gibi bir mecburiyeti vardır. Bu mesuliyeti ihmal edenler samimi davranmıyor demektir. İlk baştan beri bu samimiyet testini geçen teşkilatlardanız. Bundan sonra da devam edeceğiz."

Semazenler, ney dinletisi ve sema gösterisi sundu

Tasavvuf Vakfı Sakarya ve Kocaeli temsilcilikleri de ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Mevlana'nın "Gel ne olursan ol yine gel" sözünün yazılı olduğu ve dağa kaçırılan bazı çocukların isimlerinin bulunduğu tabloyu annelere hediye eden vakıf semazenleri, ney dinletisi ve sema gösterisi sundu.

Vakfın Sakarya Temsilcisi Cemil Güler, anne ve babalara destek olmak amacıyla geldiklerini söyledi.

Annelerin hüzünlerini ve evlatlarına kavuştukları zamanki sevinçlerini paylaştıklarını belirten Güler, şöyle dedi:

"7'den 70'e bütün camiamız her zaman Diyarbakır annelerinin yanındadır. Biz Türkiye'de dünya coğrafyasında nerede bir mazlum varsa onun yanında olmaya, nerede bir zalim varsa onun da karşısında durmayı kendimize görev tayin etmiş kişileriz. Her bir evlat geldikçe bu dava büyüdükçe bu konuda inşallah ülkenin gündeminden kalkacak."

Öte yandan, oturma eyleminde yer alan anne Saadet Ödümlü'nün kızı Arzu Ödümlü, annenin evladına çektiği hasreti anlatan bir şiir okudu.

Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor
Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor
Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor
Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren "evlat nöbeti"ne destek ziyaretleri sürüyor - Haberler
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