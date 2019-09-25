Diyarbakır annelerine kadın desteği

25.09.2019 15:26

Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Samsun'da, Milli İrade Platformu'na destek veren 70 sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar, İlkadım ilçesinde Gazi Müzesi önünde ellerinde pankartlarla toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan şehit yakını Meryem Yılmaz, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi. Günlerdir süren evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Evladımın ölüsüne bile razıyım, diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boyun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyoruz. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese ulaştı."

Diyarbakırlı olan ve Samsun'da yaşayan Emel Öztürk de yeğenini teröre kurban vermiş biri olarak basın açıklamasına katıldığını ifade ederek "Geçmişte yeğenim zorla dağa kaçırıldı. Bir zaman sonra cesedi gönderildi. Bu nedenle annelerin haklı eylemine destek veriyorum." dedi.

Çorum

Çorum'da, 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen kentteki 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun çoğunluğu kadınlardan oluşan üyeleri, ellerinde "Teröre karşı annelerimizin yanındayız", "Anneler kazanacak", "Bu nöbet evlat nöbeti" yazılı döviz ve pankartlarla Diyarbakır annelerinin eylemine destek için basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı yapan Yasemin Bayrak, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını, bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, "Başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarına inandıklarını aktardı.

Basın açıklamasına, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır da katıldı.

Çankırı

Çankırı'da Karatekin Parkı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Ellerinde çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan ve "Teröre karşı omuz omuza", "Terörü anneler bitirecek", "Kahrolsun PKK işbirlikçi HDP" sloganları atan kadınlar adına basın açıklamasını Eğitim Bir-Sen Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Demir okudu.

Demir, Türkiye'nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içinde olunduğunu dile getirerek "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir." diye konuştu.

Amasya

Amasya'da toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.

Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Evlat nöbetinde Diyarbakırlı annelerin yanındayız" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan, Memur-Sen Amasya İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Üyesi Emel Demirci, "Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız." dedi.

Tokat

Tokat'ta, sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Diyarbakır annelerine destek vermek için Yeraltı Çarşısı üzerinde toplandı.

Grup ellerinde pankartlarla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hülya Özdemir, Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirten Özdemir, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Diyarbakır'da evlatlarını terörün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Diyarbakırlı Birgül Diler, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarına işaret etti.

Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını vurgulayan Diler, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır." dedi.



Diler, bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu kaydetti.

Sinop

Diyarbakır'da evlatlarını terörün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Sinop'ta da sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar destek açıklaması yaptı.

İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Sinop Şubesi Sözcüsü Gül Çakır, Diyarbakır'daki annelerin teröre karşı ortaya koydukları direnişin önemine işaret etti.

Çakır, kadınlar olarak Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA