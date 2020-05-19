Diyanetin Kur'an kursu öğreticileri iyilik dağıtıyor Van'da Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında görev yapan öğreticiler, ramazan ayı boyunca kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin destekleriyle yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokundu.

Van'da Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında görev yapan öğreticiler, ramazan ayı boyunca kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin destekleriyle yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokundu.

Tuşba İlçe Müftülüğüne bağlı Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticileri, kendi imkanlarıyla kestikleri kurban etlerini ve topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı, birçok ailenin eskiyen ev eşyalarını yeniledi, bakkallardaki borçlarını da ödedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) desteğiyle, mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptıkları yardımlarla ailelerin yüzünü güldürdü.

Ailelerin maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışan öğreticiler, gösterdikleri duyarlılıkla insanların ramazan ayının manevi duygularını hissetmesini de sağladı.

"Sadece ramazanda bu yardımları yapmıyoruz"

İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el ele vererek yaşanan zor günlerin üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Bu süreçte ihtiyaç sahibi aileler, 65 yaş üstü bireyler ve özellikle yetim çocuklara ağırlık verdiklerini belirten Özkan, "Bu süreçte kumanya dağıttığımız, nakdi yardım yaptığımız, evlerini dayayıp döşediğimiz ailelerimiz oldu. Bu yardım faaliyetlerini ramazana has yapmıyoruz. Ramazandan önce de ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız oluyordu. Allah nasip ederse bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Özkan, kadın öğreticilerle kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticilerinden Esma Mantaş ve Fatma Aydın bir iyilik harekatı başlattı. Bu iyilik harekatına çok sayıda kadın hocamız da ciddi bağışlarda bulundu. Muhtaç ailelerin nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etmeye çalıştık. Bazı aileler bakkal borçlarını ödemekte zorlanıyordu. Biz bu borçları ödemeye çalıştık. Hocalarımızın kendi imkanlarıyla kestikleri kurbanların etlerini dağıttık. Öğreticilerimiz bu süreçte ailelerini ve çocuklarını ihmal ederek kendi araçlarıyla ev ev dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Gösterdikleri fedakarlıktan dolayı onlara teşekkür ediyorum."

"Kapısını çaldığımız aileler bizi sevinçle karşılıyor"

Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticilerinden Esma Mantaş ise TDV'nin "Beklenen Sensin" temalı kampanyasına katkı sunmak amacıyla kuran kursu olarak mağdur ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sahaya indiklerini anlattı.

İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti, gıda ve temizlik malzemesi dağıttıklarını aktaran Mantaş, şunları kaydetti:

"Mesai arkadaşımla ev ev dolaşıp ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Yürüttüğümüz yardım çalışmasında ihtiyaçların gıda ve hijyen paketiyle sınırlı olmadığını, ev eşyalarından da yoksun olan birçok ailenin olduğunu fark ettik. Bu eksikleri tamamlamaya çalıştık. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar dağıttık. Vatandaşlarımızın maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken manevi olarak da onların yanında olduğumuzu ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettik. Kapısını çaldığımız her aile bizi sevinçle karşıladı. Beklenenin bizler olduğuna kanaat getirdik. Bu konuda bize destek olan TDV'ye, il ve ilçe müftülüğümüze, idarecilerimize ve bize katkı sunan tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum."

İhtiyaçları karşılanan aileler de Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ederek, yapılan yardımlar sayesinde ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma duygusunu yürekten hissettiklerini dile getirdiler.

Kaynak: AA