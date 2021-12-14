Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız arasında çimento olmaya çalışıyoruz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımızın hizmet götürme açısından insanımız arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çimento olmaya çalışıyoruz, bütün vatandaşlarımız arasında" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda '2'nci Roman Çalıştayı' düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Erbaş, çalıştayın ilkini 25 Nisan 2019'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erbaş, vatandaşa hizmet götürürken, her ferdin aynı iklimin desenleri olduğunu dikkate alarak hareket ettiklerini söyleyip, "Başkanlığımızın hizmet götürme açısından insanımız arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sunduğumuz din hizmetinin temelinde, acısıyla neşesiyle mutluluğuyla tecrübe etmiş olduğumuz ortak kültürümüz ve aynı özden yaratıldığımız Anadolu'nun gönül diliyle birlikteliğimizi idame ettirmek yer almaktadır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çimento olmaya çalışıyoruz, bütün vatandaşlarımız arasında. Biz biliyoruz ki inanç bakımından aynı Allah'a iman ediyoruz, aynı kitaba, aynı peygambere iman ediyoruz" diye konuştu.

'Romanların, dini, manevi açıdan yaşadıkları sorunlar', 'Romanların gençlik ve aile özelinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklentileri' başlıklarında yürütülecek çalıştaya; Romanların yoğunlukla yaşadığı il ve ilçelerin müftüleri ile imamlarının yanı sıra Romanlar Konfederasyonu, Adana Romanlar Derneği, Bursa Merkez İlçeler Roman Dernekleri Federasyonu, Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği'nden temsilciler katıldı.