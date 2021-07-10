Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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