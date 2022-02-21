Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Başbakanı Han tarafından kabul edildi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin kurumsallaşmış ve sistemli din eğitimine övgüde bulunarak, bu alanda uygulama ve bilgi alışverişi için iş birliğinin önemini vurguladı.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkent İslamabad'da Başbakan Han tarafından kabul edildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi ve Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamalara göre, görüşmede Han, iki ülkenin dini, kültürel, dilsel, eğitimsel bağlar ve insanlar arası temaslar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Han, Türkiye'nin kurumsallaşmış ve sistemli din eğitimine övgüde bulunarak, bu alanda uygulama ve bilgi alışverişlerinde bulunmak için iş birliğinin önemini vurguladı.

İmam hatip liselerine vurgu

Cammu Keşmir meselesinde Türkiye'nin desteğine teşekkür eden Han, İslamofobi sorunuyla ortak mücadele için Türkiye'nin Pakistan ile yakın iş birliğini takdir etti.

Han, imam hatiplerin örnek lise olarak Pakistan'da bir an önce açılmasının büyük önem arz ettiğini, bu konudaki çalışmaları hızlandıracaklarını bildirdi.

Son olarak Han, Erbaş'ın ziyaretinin iki ülkenin dini kurumları arasındaki bağların güçlendirilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Pakistan ile mutabakat zaptı imzalanacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise dost ve kardeş ülke Pakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye ile Pakistan arasında ilişki herhangi iki devlet arasındaki ilişkinin çok ötesinde kardeşlik ve dostluğa dayanan bir ilişkidir. Bu kardeşlik bağı her geçen gün daha da güçlenerek devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Erbaş, din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla Pakistan ile mutabakat zabtı imzalayacaklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve zatıalinizin her vesileyle Müslümanların haklarını savunmanız ve İslamofobik hareketlere karşı kararlı duruşunuz tüm Müslümanlar için heyecan ve umut olmuş, Müslümanların gönlünde taht kurmanıza vesile olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an ve sünnetin gençler tarafından anlaşılması ve yaşanması için büyük bir gayret içerisinde. Zatıalinizin de başlatmış olduğu 'Rahmeten Lil Alemin' programı için kurduğumuz komisyon oldukça heyecan verici. Bu konuda Türkiye ve Diyanet olarak destek vermeye her zaman hazırız."

Erbaş'tan Pakistan'a teşekkür

Türkiye'nin zor zamanlarında Pakistan'ın her zaman yanında olduğunu anımsatan Erbaş, "Türk İstiklal Harbi'nde, Lahor Meydanı'nda toplanan Müslümanlar ve Allame Muhammed İkbal'in desteği özellikle Çanakkale'den Kıbrıs Harekatı'na, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine kadar hepsinde yanımızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Erbaş, bugün İslam dünyasının en ciddi sorunlarından birinin din eğitimi ve hizmeti alanında yaşanan karmaşa ve kaos olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum fitne, tefrika ve bazen de anarşiye sebebiyet verebilmektedir. Hamdolsun ülkemiz bu anlamda güçlü bir sistem kurmuştur. Biz bu alanda her türlü tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

Erbaş, Pakistan temasları kapsamında Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser'i de ziyaret etti.

Görüşmede Erbaş, iki ülkenin de din hizmeti ve din eğitimi konusunda aynı düşündüğünü gördüğünü belirterek, bir toplumda din eğitimi ve din hizmetinin sağlıklı yürütülmesinin o toplumun huzura kavuşmasında önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Pakistan'ın yakınlığının önemine değinen Erbaş, "İki devlet için bu yakınlık gerçekten bulunmaz bir fırsattır, bir şanstır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz şarttır." açıklamasında bulundu.

Ulusal Meclis Başkanı Kayser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin din hizmetleri alanında unutulmaz hizmetleri olduğunu belirtti.