Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'daki Mehmet Fatih Medresesinin mezuniyet törenine katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ ziyareti kapsamında, başkent Podgorica'daki tarihi Mehmet Fatih Medresesinin mezuniyet törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ ziyareti kapsamında, başkent Podgorica'daki tarihi Mehmet Fatih Medresesinin mezuniyet törenine katıldı.

Bu yıl 52 mezun veren medresenin mezuniyet töreninde konuşan Erbaş, 10 yıl önce medresenin ilk mezuniyet törenine katıldığını anımsatarak, "Hocalarımızın hocası olan ve 1982'de vefat eden Ahmet Davutoğlu bu medresenin kapanmadan önceki son mezunuymuş. Geçmişte nice alimler yetişti bu medreseden." dedi.

Peygamber efendimizin Kur'an-ı Kerim ve sünneti emanet bıraktığına işaret eden Erbaş, "Bu topraklara gelen Allah dostları, alimlerimiz, Peygamber varisliğini o kadar güzel yapmışlar ki bugün bile meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Asırlar boyunca bu topraklardaki medreselerde yetişen alimler, ilim insanları bu hakikat üzere Peygamber efendimizin veda hutbesindeki tavsiyesini yerine getirerek Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüdüler, yollarını sapıtmadılar." diye konuştu.

Erbaş, medrese öğrencilerine müfredatlarında bulunan her dersi Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okurlarsa nafile ibadet edinmiş sayılacaklarını anımsatarak, "İmam Hatip liseleri, medreselerin farkı burada ortaya çıkıyor. Bizim ilim geleneğimizdeki dini ilimler ve tabi ilimler ayrımı yapmadan her ikisini birlikte öğrenmek medreselerimizin asırlardan beri geleneğidir." ifadelerini kullandı.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, mezunlara medresede edindikleri eğitimi toplumsal hayatta da kullanmalarını tavsiye ederek, "Allah yolunuzu açık etsin. Aile, medrese, İslam birliği, toplum ve kendinize faydalı bireyler olun." dedi.

Mehmet Fatih Medresesi Müdürü Amer Sukurica da bu yılki mezunlardan gurur duyduklarını ifade ederek, "Biz kocaman bir aileyiz." diye konuştu.

Erbaş, Tuzi'deki Nizam Camisi'ni ziyaret ederek, Tuzi Şehitliğinde dua etti.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova'nın ardından Karadağ'a gelen Erbaş, daha önce, Rozaje kentini ziyaret etmiş ve Bjelo Polje'de Akova Merkez Camisi ve İslam Kültür Merkezi temel atma törenine katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic