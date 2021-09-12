DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLLERİMİZİ KİTAPLARLA SÜSLÜYORUZ - Haberler
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLLERİMİZİ KİTAPLARLA SÜSLÜYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Kitabevi'nin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

DİYARBAKIR'da Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Kitabevi'nin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam medeniyetinin temelini okuma, öğrenme, öğretmenin oluşturduğunu ve Kuran-ı Kerim'in ilk emrinin 'oku' olduğunu belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz. İllerimizi kitaplarla süslüyoruz" dedi.

Yenişehir ilçesinde, içinde kafeterya, etüt ve okuma salonları bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Kitabevi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Münir Karaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Kitabevini dua okuyarak açan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuran-ı Kerim'in ilk emrinin 'oku' olduğunu ifade ederek, İslam medeniyetinin temelinin okumaya, öğrenmeye ve öğretmeye dayandığını söyledi.

İlleri kitaplarla süslediklerini ifade eden Erbaş, "İlk inen surede, okumaktan, yazmaktan, öğrenmekten, öğretmekten bahsediliyor. İkinci inen sure olan 'Kalem suresi', ismi üzerinde Rabb'imizin 'kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun ki' emriyle, yeminiyle başlıyor. Burada alacağımız çok önemli mesaj var, demek ki, İslam medeniyetinin temeli, okumaya, yazmaya, öğrenmeye, öğretmeye, ilime, irfana, bilgiye ve hikmete dayanmaktadır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz. Diyarbakır'ımızın en müstesna yerinde bu kitabevimizi açıyoruz. Genç, yaşlı, çocuk, kadın herkesi kitapevimize bekliyoruz. Nasıl ki Diyarbakır, mutfağıyla çok zenginse, midelerimizi mutfağıyla besliyorsa, burada bu kitabeviyle ruhumuzu ve gönlümüzü besleyeceğiz inşallah" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Vali Münir Karaloğlu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son dönemde hizmet alanını genişlettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Gençlerimizin gelip kitapla hemhal olabileceği, hem ihtiyaçlarını giderebileceği hem de oturup sohbet edebilecekleri çok güzel bir mekan olmuş. Çocuklar düşünülmüş, çocuk köşesi oluşturulmuş, mütalaa sınıfları oluşturulmuş ve güzel bir mekan olmuş. İnşallah Diyarbakır'ımıza, vatandaşlarımıza, özellikle de gençlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve davetliler, kitabevini gezdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLLERİMİZİ KİTAPLARLA SÜSLÜYORUZ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLLERİMİZİ KİTAPLARLA SÜSLÜYORUZ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLLERİMİZİ KİTAPLARLA SÜSLÜYORUZ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLLERİMİZİ KİTAPLARLA SÜSLÜYORUZ
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Haber: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLLERİMİZİ KİTAPLARLA SÜSLÜYORUZ - Haberler
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