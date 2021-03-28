Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi

Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere, inançsızlığı pompalayan birtakım örgütlere, yapılara kaptırmayalım. Kaptırırsak bu bizim için çok büyük bir vebal olur" dedi.

Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere, inançsızlığı pompalayan birtakım örgütlere, yapılara kaptırmayalım. Kaptırırsak bu bizim için çok büyük bir vebal olur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Diyarbakır İl Müftülüğünce Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas merkezinde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yakın zamanda Güneydoğu'da yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, "Allah o kötü günleri, o sıkıntılı günleri bir daha göstermesin. Millet olarak hiçbirimize, hiçbir şehrimize, beldemize o kötü günleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Başkan Erbaş, gençlere, çocuklara sahih kaynaklardan İslam'ın öğretilmesinin önemine değinerek, "Biz ne kadar din-i Mübin'i İslam'ı sahih kaynaklardan öğretilmesine gayret edersek ve öğrendiğimiz ilmi irşada dönüştürürsek her karış toprağında ilim fışkıran bu güzel beldeler, bu güzel şehirler inşallah daha güzel olacak. Bu güzellik, insanımızın üzerinde gözükecek, bu güzellik gençlerimizin üzerinde gözükecek. Bunda da hepimizin payı olacak" diye konuştu.

Başkan Erbaş, İslam'ın Hz. Ömer döneminde Anadolu toraklarına geldiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Camileri ile medreseleri ile bu topraklar, bu medeniyetin en zengin dönemleri yaşamasına vesile oldu. Anadolu topraklarının meşalesi işte bu beldede yakıldı, yakılan bu meşale. İlimle, irfanla bilgiyle, hikmetle diğer yerlere götürüldü. İnşallah daha da güçleneceğiz, daha da gelişeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çok güzel işbirliği içerisindeyiz. Bugün yüzlerce 100 civarında İslami ilimler fakültesi ve ilahiyat fakültesi var. İmam hatip liselerimiz var. Bütün bunlar esasında tek bir amaç için gayret içerisinde. Nedir amaç, din-i Mübin'i İslam'ı insanımıza öğretmek, amacımız budur. Amaç bir olunca işbirliği de kolay oluyor."

İrşat çalışmalarının arttırılması gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, "Gençlerimizi batıl anlayışlara kaptırmayalım. Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere, inançsızlığı pompalayan birtakım örgütlere, yapılara kaptırmayalım. Kaptırırsak bu bizim için çok büyük bir vebal olur" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise yaptığı selamlama konuşmasında, Başkan Erbaş'a ve katılımcılara teşekkür etti.

Programın sonunda Başkan Erbaş, Diyarbakır'da cami yaptıran hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı da katıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı