Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma yarışması düzenlendi

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an'Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma yarışması düzenlendi

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ayasofya'yı Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Finali düzenlendi. Yarışmaya Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Erbaş, İstanbul İl Müftü Vekili Mustafa Yavuz katıldı.

2021 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur'an Kurslarında okuyan erkek öğrenciler arasında yapılan Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Finali yapıldı. Yarışma saat 12.00'de başladı. Yarışma Türkiye geneli bölge birincileri arasında yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Hasan Kazancı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Demirci'den oluşan jüri karşısında, Türkiye'nin 7 bölgesinden katılan yarışmacılar teker teker Kuran-ı Kerim okudu. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ilk 3 sıralamayı alan yarışmacılar Hafız Osman Şahin tarafından kürsüye davet edildi ve Diyanet İşleri Başkanı ile ödüllerini alarak hatıra fotoğrafları çekildi.

Yarışmaya katılan Ahmet Yazar "İyi hissediyorum kendimi Allah yardımcımız olsun. İki haftadır hazırlanıyorum. İlk önce bölgeye girdim. Buraya gelene kadar iki hafta hazırlandım" dedi.

Yarışmaya katılan Furkan Süngü "Biraz heyecan vardı. Ama yendim çok şükür. Öncelikle aileme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Beni çalıştırdılar dinlediler. Allah onlardan razı olsun. Sadece biraz heyecan vardı. O kadar zor değildi. " şeklinde kendini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Muhterem kardeşlerim bugün Ayasofya'da Kur'an Kurslarımız arası Kur'an-ı Kerim'i yüzüne güzel okuma yarışmasının finalini gerçekleştiriyoruz. Önce illerde il birincileri seçildi. Sonra bölge birincileri seçildi. Şimdi bir yıllık bu çalışmanın sonucu olarak Türkiye birincisi seçilecek. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, Kuran dinlemek istediği zaman Abdullah İbn Mesud'a derdi ki 'Ey Abdullah bana bir Kuran oku dinleyeyim' derdi. Abdullah İbn Mesud (R.a) 'Ya Rasulullah Kuran sana nazil oldu. Benden niçin Kuran okumamı bekliyorsun ? ' dediğinde 'Senin sesin çok güzel, o yüzden senin sesinden Kuran dinlemek istiyorum' derdi. 'Kuran'ı seslerinizle güzelleştiriniz Hadis-i Şerif'i de, tilavet, hüsni tilavet, Kuran-ı Kerim'i güzel sesle okumanın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatmaktadır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camiilerimizin mihraplarını, minarelerimizin şerefelerini, güzel sesli imamlarımızla, güzel sesli müezzinlerimizle değerlendirmeyi önemsiyoruz. Bu konuda ne kadar şükretsek azdır Rabbimize, güzel sesli imamlarımızı, güzel sesli müezzinlerimizi özellikle İstanbul'umuzda ve içinde bulunduğumuz Ayasofya Camii'nde, Sultan Ahmet Camiinde ve pek çok camide Rabbimizin bir lütfudur ki bize güzel sesli hocalarımızı nasip etti. Ayasofya Camiinin minarelerinden ve Sultan Ahmet Camiinin minarelerinden karşılıklı okunan bu ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu hep birlikte idrak ediyoruz. Rabbim eksikliğini göstermesin. Mehmet Akif Ersoy'un 'Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' beyitine amin dememiz gerekiyor. Öyle bir beyit yazmış ki İstiklal Marşı'na sürekli okunduğunda dua makamında algılamamız ve sonunda amin dememiz lazım. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kuran kurslarımızdaki yarışmaları, gerek hafızlık yarışmalarını gerekse Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarını öteden beri hep yapıyoruz bundan sonra da yapacağız. Bu Kuran'ı güzel okumaya, usulüne uygun okumaya teşviktir. Jüri üyelerimiz de hem tecvidine hem tertiline hem tilavetine hem güzel sese hem makamına bakarak değerlendirmeler yapıyorlar. Geleneğimizde hem Kuran-ı Kerim'in tilavetinde hem ezanların okunmasında makamların da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zaman zaman Saba makamında okurlar oradan rast, hicaz, hüzzam gibi makamlara geçerler. Böyle makamları hem ezanda hem Kuran-ı Kerim'de göstermek bizim çok önemli bir değerimizdir, hazinemizdir. Bundan sonra da camiilerimiz, Kuran kurslarımız, imamlarımız ve müezzinlerimiz arasında Kuran'ı ve ezanı güzel okuma yarışmalarına devam edeceğiz. Ben katılan bütün yarışmacı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Jürimize teşekkür ediyorum. Her sene olduğu gibi güzel değerlendirmeler yapıyorlar. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından dereceye giren yarışmacılar Hafız Osman Şahin tarafından sahneye davet edilip ödülleri takdim edildi. Ödül takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Ayasofya-i Kebir camiinde namaz kılındı. Kılınan namaz sonrasında, Ayasofya'yı Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Finalinin son aşaması da, yarışmanın birincisi Furkan Süngü'nün Kuran okuması ile tamamlanmış oldu. Yarışmayı kazanan Furkan Süngü ise "Yarışmayı kazandim. Biraz heyecan vardı. Mutluyum, birinciyim. Biraz heyecan vardı. Ben Kütahya'dan geldim. Yarışma kolaydı fakat yol biraz uzundu" dedi.

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