Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Artvin'de icazet merasimine katıldı

ARTVİN (Habermetre) - Artvin'de hafızlığını tamamlayan öğrenciler icazet belgelerini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın elinden aldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Artvin'de hafızlık icazet merasimine katıldı.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen merasimde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık icazet merasiminin en hayırlı merasimlerden biri olduğunu ifade ederek, "Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. " Kur'an'ı öğrenenlerin, hıfz edenlerin merasimi de en hayırlı merasimlerdendir. " dedi.

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin, "Bir yerde Kur'an'dan bahsediliyorsa, Kur'an'la ilgili bir konu için toplanılmışsa oraya melekler rahmet kanıtlarını gererler ve rahmet yağdırırlar. " buyurduğunu hatırlatarak, "İşte şuan üzerimize hafızlarımız sayesinde sağanak sağanak rahmet yağıyor. Rabbim hayırlı, mübarek eylesin. " diye konuştu.

Hıfz edilebilmesinin Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özelliklerinden birisi olduğunu belirten Başkan Erbaş, "İlk hafız, Allah Resulü Efendimiz, onun gönlüne, zihnine yerleştirilen Kur'an-ı Kerim yüzlerce ashab-ı kiram tarafından ezberlenmiştir. 14 asırdır milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim hıfz etmişlerdir. Onlar esasında şu ayet-i kerimenin müjdesinin nail olmuşlar; "Şüphesiz Kur'an-ı biz indirdik ve onun muhafızı da biziz. " Kur'an-ı Kerim hafızlarımız vesilesiyle muhafaza olduğuna göre demek ki hafızlarımız bu ayeti kerimede ifade edilen Kur'an'ın korunmasına vesile olan kimselerdir. Kıyamete kadar onların zihinlerinde, hafızalarında yerleşmiş olan Kur'an, onlar sayesinde Allah'ın izniyle muhafaza olacaktır. " ifadelerini kullandı.

"Hafızlarımızın gelecekleri çok parlak"

Başkan Erbaş, Kur'an eğitimine, büyük önem verdiklerini dile getirerek "İnşallah hafız kardeşlerimizin içerisinden nice alimler çıkar, onlar da nice hafızlar yetiştirirler. Hafızlarımızın gelecekleri çok parlak. Onları tebrik ediyorum. Hafız olmak kadar hafız yetiştirmek de önemli bir iş, onun için hocalarımızı tebrik ediyorum. Anne babaları, ne mutlu onlara hafız annesi, babası oldular, onları tebrik ediyorum. " diye konuştu.

Hafız öğrencilerden bazılarının Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği merasimde, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin dua etti.

Duanın ardından hıfzını tamamlayan hafızlar, icazet belgelerini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın elinden aldılar.

17 Kız, 17 erkek olmak üzere toplam 34 hafızın icazet aldığı merasime Vali Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İl Müftüsü Hasan Güneş, hafızların aileleri ve çok sayıda Artvinli katıldı.

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