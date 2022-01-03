Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, "Kuran ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir iş ise fen ilimleriyle uğraşmak da o kadar faziletli bir iştir.

İSTANBUL (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, "Kuran ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir iş ise fen ilimleriyle uğraşmak da o kadar faziletli bir iştir. Çünkü fen ilimlerinden bihaber olanların Kuran'ı Kerim'i anlaması çok zor" dedi.

Arnavutköy'de yapımı tamamlanan İstanbul İl Müftlüğüne bağlı "Ravza 4-6 yaş Kuran Kursu" açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış töreninde Erbaş konuşma yaptı.

"FEN İLİMLERİNDEN BİHABER OLANLARIN KURAN'I KERİM'İ ANLAMASI ÇOK ZOR"

Tarihteki bilim insanlarından ve aldıkları eğitimlerden örnekler veren Erbaş, "Müspet ilimlerle dini ilimler arasında bizim geleneğimizde, medeniyetimizde hiçbir ayrım yoktur. Kuran ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir iş ise fen ilimleriyle uğraşmak da o kadar faziletli bir iştir. Çünkü fen ilimlerinden bihaber olanların Kuran'ı Kerim'i anlaması çok zor" dedi.

"ASTRONOMİ İLE İLGİLENMEK KURAN İLİMLERİ İLE İLGİLENMEKLE EŞ DEĞERDİR"

Erbaş "Yasin suresini hepimiz ezbere biliriz. Hafız olmayanlar da bilirler. Orada şu ayeti kerimede bakınız Rabb'imiz ne buyuruyor? "Güneş kendisine tayin edilen belirli bir yörüngeye doğru akmaktadır. Bu Allah'ın koyduğu bir ölçüdür." Demek ki astronomi ile ilgilenmek Kuran ilimleri ile ilgilenmekle eş değerdir. İşte onun için bizde Ali Kuşçular yetişmiştir. Kuran ilimleriyle, fen ilimlerini birleştiren ve ikisini birden anlamaya çalışan nice büyük insanlar yetişmiştir yakın tarihimize kadar. İşte bizler bu medeniyetin çocukları olarak dini ilimlerle müspet ilimleri, müspet ilim demek tecrübeyi yani deneye dayanan laboratuvarlarda araştırma neticesinde deneyler neticesinde ortaya çıkan ilim demektir. Biruni gibi. Biruni asrına Biruni asrı dedirttiren  büyük bir alimimizdir. İşte onun gibi yeni gençler yetiştirmek. Yeni talebeler yetiştirmek, dünyayı bilen, Kuran'ı Kerim'in ifadesiyle semalara dikkati çeken. Bakmaz mısınız? Devenin nasıl yaratıldığına, yaratılışa dikkat çekiyor.  Kuran'ı Kerim. Nasıl anlayacaksınız bunu? Biyoloji ilmiyle ilgilenmeyi emrediyor Kuran'ı Kerim. Bakmaz mısınız semaların nasıl yükseltildiğine. Astronomi ilmiyle ilgilenmeyi emrediyor Kuran'ı Kerim" şeklinde konuştu.

Bu eğitimleri almamızla ilgili yine Kuran'ı Kerim'de ayetler olduğunu belirten  Erbaş eğitimlerin çocuk yaşta alınması gerektiğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş  açılışı yapılan Kuran kursunu gezdi, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara oyuncak hediye edildi.


- İstanbul
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı

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