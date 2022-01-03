Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arnavutköy'de kuran kursu açılışına katıldı

Arnavutköy'de yapımı tamamlanan İstanbul İl Müftlüğüne bağlı "Ravza 4-6 yaş Kuran Kursu" açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış töreninde Erbaş konuşma yaptı.

"FEN İLİMLERİNDEN BİHABER OLANLARIN KURAN'I KERİM'İ ANLAMASI ÇOK ZOR"

"ASTRONOMİ İLE İLGİLENMEK KURAN İLİMLERİ İLE İLGİLENMEKLE EŞ DEĞERDİR"

Bu eğitimleri almamızla ilgili yine Kuran'ı Kerim'de ayetler olduğunu belirten Erbaş eğitimlerin çocuk yaşta alınması gerektiğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş açılışı yapılan Kuran kursunu gezdi, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara oyuncak hediye edildi.